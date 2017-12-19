Android Oreo, Google Pixel 2 XL'a Yaramadı
Android 8.1 güncellemesi, zaten başı beladan kurtulamayan Pixel 2 XL'a bir yeni problem daha getirdi!
Elinde Google Pixel 2 XL olanlar varsa, muhtemelen şu sıralar pek mutlu değil. Zira Android 8.1 güncellemesi ay başında Pixel 2 XL için indirilmeye başlanmıştı. Güncellemeleri ilk elden almak pek tabii ki güzel, fakat bazen sıkıntıları da beraberinde getirebiliyor. Google forumundan gelen haberler de bu yönde.
Google'ın destek forumunda yazanlara bakarsak, Pixel 2 XL kullanıcıları şu sıralar mutsuz. Android 8.1 güncellemesini yükleyen kullanıcılar, telefonlarının parmak izi sensörünün eskisi kadar hızlı çalışmadığını görüyor. Gelen yorumlara göre, Android 8.1'li Pixel 2 XL'de ekran kilidini açmak için parmak izi sensörünü kullananlar, diğer kullanıcılara göre en az 1 saniye kadar fazla bekliyor.
Neyse ki, bu sorun çok uzun sürmeyecek. Zira Google, konuyu çözmek için hemen çalışmalara başlamış bile. Şirket, şimdilerde sorunu tam olarak çözmek için raporları değerlendirme aşamasında. Ancak kısa zaman içinde bu sorunu ortadan kaldıracaktır.
Ercan Uğurlu
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