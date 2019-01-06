Android Pie Güncellemesinde Öncelik Belli Oldu
Samsung'un eski amiral gemileri arasında güncelleme önceliğinin kimden yana olacağı belli oldu!
Samsung, Android Pie güncellemesi konusunda hızlı davranarak 2018 bitmeden önce Galaxy S9 ve Galaxy S9+ için yeni Android sürümünü yayınlamıştı. Ancak iki modelin de selefleri olan Galaxy S8 ve Note 8 için bu durumun tersi geçerli olabilir.
Samsung, yeni Android sürümlerini yayınlarken önceliği Samsung Galaxy S serisine vermesi ile biliniyor ve Note serisinin kullanıcıları, güncelleme için fazladan birkaç gün veya birkaç hafta daha beklemek durumunda kalabiliyorlardı. Ancak Samsung, birçok ülke için güncellediği güncelleme haritasını duyurarak Galaxy Note 8'in One UI ile gelecek olan Android 9.0 Pie sürümünü Şubat ayında alacağını duyurdu. Galaxy S8 sahipleri ise aynı güncelleme için Mart ayını bekleyecek.
Unutulmaması gereken detay ise, güncelleme haritasının ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor olması. ABD'deki duyuruya karşılık olarak Samsung Türkiye'ye göre 2017 senesinin amiral gemileri olan Galaxy 8 ve Note 8 güncellemeleri arasındaki zaman farkı bir aydan az olacak ve iki amiral gemisi de Şubat ayında Android Pie sürümüne kavuşacak.
Samsung'un Note serisi kullanıcılarına geç de olsa hak ettikleri ilgiyi gösterecek olması iyi bir haber, Samsung bunu Note 9'u Android Pie beta programına dahil ederek de göstermişti. Galaxy Note 9, güncellemenin resmi sürümünü bazı ülkelerde Galaxy S9 ve S9+ ile birlikte Ocak ayı içerisinde alacak.Buna istisna olarak Türkiye ve beraberindeki bazı ülkelerdeki S9 ve S9+ kullanıcıları, güncellemeyi geçtiğimiz Aralık ayında almışlardı.
Samsung'un Android Pie güncelleme haritasını Galaxy Store'dan yükleyebileceğiniz Samsung Members uygulaması üzerinden inceleyebilirsiniz. Samsung, güncelleme haritasında sık sık deişiklikler yapmasıyla biliniyor ve bu, orta ve alt segmentteki birçok telefonun planlanan güncelleme tarihinde değişiklikler olabileceği anlamına geliyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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