Android'in Sonraki Sürümü Bunu Kısıtlayabilir!

Android'in kodlarında yapılan keşif, işletim sisteminin bir sonraki sürümünün yeni bir kısıtlamayla gelebileceğini gösteriyor!

Android'in Sonraki Sürümü Bunu Kısıtlayabilir!

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