Android'in Sonraki Sürümü Bunu Kısıtlayabilir!
Android'in kodlarında yapılan keşif, işletim sisteminin bir sonraki sürümünün yeni bir kısıtlamayla gelebileceğini gösteriyor!
Android Open Source Project'e (AOSP) son günlerde gönderilen kod güncellemeleri, Android'in bir sonraki sürümünde yer alabilecek ilginç değişikliklerden işaretler veriyor.
API'larda yapılan değişiklikler, sevdiğiniz uygulamaların işlevlerini etkileyebilir. Xposed Framework'teki çalışmalarıyla tanınan, XDA Developer'daki kıdemli geliştiricilerden rovo89'un keşfettiği kod güncellemeleri, "hiddenAPI" adlı bir aracı ortaya çıkarıyor. İlk kod güncellemesi, "gri veya kara listede" görünen DEX dosyasındaki tüm sınıf üyelerinin erişim bayraklarını değiştiriyor. Böylece işaretlenen metotlar, dahili API'lar gibi ele alınıyor ve bu API'lara erişim kısıtlanıyor. İkinci kod güncellemesi ise bu bahsedilen listelerin nasıl çalıştığını açıklıyor. Rapora göre bu güncelleme, boot sınıf metotlarına ve ilk güncellemede işaretlenen alanlara erişimi engelliyor.
Bu değişiklikler bize ulaşacak olan Android sürümünün kodlarına dahil edilirse uygulamalar gizli API'ları kullanamayacak. Bu ise geliştiriciye göre gizli API'lardan faydalanan birçok uygulamada soruna yol açabilir.
Bu değişikliğin Google için önem arz etmesinin nedeni ise basit. Google'ın bazı araçları gizli tutmasının nedeni, bu araçların bazen tam anlamıyla hazır olmamaları. Bazı geliştiriciler, bu araçların kullanılması önerilmese de, onları faydalı bulabiliyorlar. Bu API'lar sayesinde Android'de müthiş uygulamalar geliştirmek mümkün olsa da, kötü amaçlara da alet edilebiliyor. Bu yüzden Google'ın gizli araçlara erişimi kısıtlamak istemesi sürpriz değil.
Değişikliğin Android'de önde gelen uygulamaları nasıl etkileyeceğini ancak yeni Android çıktığında tam olarak görebileceğiz. Şimdilik önerilen, geliştiricilerin gelecekte gizli API'ları kullanma konusunu yeniden değerlendirmeleri.
Zeynel A. Öztürk
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