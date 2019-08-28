Apple AirPods (2019) vs Samsung Galaxy Buds: Hangisi Sizin için Daha İyi?
İki kablosuz kulaklığı, Apple AirPods (2019) ve Samsung Galaxy Buds'u karşılaştırdık!
Telefon söz konusu olduğunda, muhtemelen iOS veya Android'den birini rahatça seçiyorsunuz. Ancak kablosuz kulaklıkların farkları bu kadar görünür değil, bu yüzden öncelikle bazı şeyleri bilmek isteyebilirsiniz.
Apple AirPods (2019) ile Samsung Galaxy Buds arasında seçim yapamıyorsanız, bu yazımız size yardımcı olacak. İki kulaklığın avantaj ve dezavantajlarını aşağıda ele alacak ve hangisinin size daha uygun olduğunu seçmenize yardımcı olacağız.
Tasarım
Apple AirPods'un (2019) ya seveceğiniz ya da nefret edeceğiniz alışılmadık bir tasarımı var. Önceki sürümlerinde olduğu gibi kulaklığın 2019 sürümü de pilini şarj kutusuyla şarj ediyor. Kutunun önünde kulaklığın pil durumunu gösteren küçük bir LED bulunuyor.
Kulaklığın değiştirilebilir silikon uçları yok, ancak kulağınıza sıkıca oturuyor. Bununla birlikte egzersiz yaparken AirPods'u kullanacaksanız, iki kez düşünmenizde fayda var.
Samsung Galaxy Buds'un daha "klasik" bir kablosuz kulaklık tasarımına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Zarif bir görünüme sahip olan Samsung Galaxy Buds, lastik uçları sayesinde güvenli bir his veriyor.
İki kulaklığın da dokunmatik denetim özelliği bulunuyor, bu sayede sesli asistanı açabiliyor, müziği başlatıp durdurabiliyor, çağrıları cevaplayıp kapatabiliyorsunuz.
İşlevler
Kablosuz kulaklıkların bağlantı sorunu yaşamaması önemli bir nokta. Apple AirPods ve Galaxy Buds sorunsuz şekilde telefonunuzla bağlanıyorlar, tabi telefonunuz kulaklık ile aynı aileye ait ise.
AirPods 2019, önceki sürümüne göre daha hızlı eşleşiyor. iPhone kullanıyorsanız, eşleştirme seçeneğini, kutunun ve kulaklığın pil durumunu şarj kutusunu açar açmaz telefonun ekranında görüyorsunuz.
Galaxy Buds, Samsung telefonlarıyla kolayca bağlansa da, bu kolaylık kullanıcıdan kullanıcıya fark oluşturabiliyor. Kulaklığın bağlantısının koptuğuna dair şikayetlerde bulunan kullanıcılar var.
Sorunların çoğu, Samsung'un yazılım güncellemeleriyle düzeliyor gibi görünüyor. Ancak çoğu kablosuz kulaklıkta olduğu gibi diğer Bluetooth cihazların yanındayken kopma sorunu yaşayabilirsiniz.
Apple AirPods kendi yazılımıyla gelmiyor. Samsung Galaxy Buds ise Galaxy Wearables uygulaması üzerinden ekolayzır ayarlarını değiştirmenize ve "ortam sesini" duymanıza izin veriyor. Bu işlev, örneğin bisiklet binerken veya koşarken trafiği fark etmeniz için ortamdaki sesi bir miktar duymanızı sağlıyor. Bu uygulama, yalnızca Android'de mevcut, dolayısıyla iPhone'unuz varsa AirPods'u tercih etmek daha mantıklı olabilir.
Pil Ömrü
AirPods 5 saat pil ömrüne sahip iken şarj kutusu, 20 saat ek güç sunuyor. Samsung Galaxy Buds ise 6 saatlik pil ömrüyle rakibini geçiyor. Bununla birlikte şarj kutusu sadece 7 saat ek güç sunuyor ve Apple'ın 20 saat ek gücünün çok gerisinde.
Bir Galaxy S10'unuz varsa, Samsung Galaxy Buds'u telefon üzerinden kablosuz şarj edebiliyorsunuz.
Ses Performansı
Kablosuz kulaklıkların ses kalitesi konusunda sorunları var, ancak bu sorunlar giderek iyileşiyor. AirPods 2019 ve Galaxy Buds, bunun iyi birer örneği. AirPods güçlü ve canlı bir ses sunuyor ancak yüksek frekanslarda biraz sert olabiliyor. Baslarının piyasadaki en güçlü bas olmadığını da söylememiz gerek.
Baslara önem veriyorsanız, daha sıcak ve genellikle basları daha yoğun ses sunan Galaxy Buds'u tercih edebilirsiniz.
İki kulaklık da kulak üstü kulaklıkların sunduğu ses kalitesini ve yeteneğini sunmuyor. Kablosuz kulaklığı tercih ederek, bu rahatlığı biraz daha güçsüz bir sesle takas etmiş oluyorsunuz.
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