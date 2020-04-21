Apple AirPods Pro Lite Çok Yakında Satışa Çıkacak. Peki, Ne Zaman?

Apple, AirPods Pro'dan sonra bu kez Lite modeli olan AirPods Pro Lite'ı satışa sunacak. Peki, AirPods Pro Lite ne zaman satışa çıkacak ve AirPods Pro Lite özellikleri neler?

  • Ercan Uğurlu
Apple AirPods Pro Lite Çok Yakında Satışa Çıkacak!

Apple, ilk AirPods kulaklığını 2016 yılında tanıtmış ve kullanıcılarla buluşturmuştu. Geçtiğimiz ekim ayında da AirPods Pro modelini satışa çıkartan Apple, yelpazesini genişlettiği iPhone'lardaki stratejisini şimdi AirPod'ları için de uygulayacak gibi görünüyor. Kablosuz kulaklığının yakında yeni bir "Lite" modelini satışa sunmaya hazırlanan Apple, bu Lite sürümü Pro modeline uyarlıyor.

"AirPods Pro Lite" modeli olarak satışa çıkacak olan yeni kulaklık, orijinal AirPods ile AirPods Pro modeli arasına konumlanacak ve böylelikle Apple, bu alandaki modellerini 3'e çıkartmış olacak. Lite modelinde tasarım değişikliğine gidecek olan Apple, bu kez tomurcuk şeklinde de bilinen, silikon başlıklı kulak içi kulaklık tasarımını odağına alıyor. Yani AirPods Pro Lite, tanıdığımız AirPods tasarımından farklı bir görünüm ve deneyim sergileyecek.

Apple'ın AirPods Pro Lite modelini mayıs ayında satışa sunması bekleniyor. Amerikalı şirket, yeni kulaklığının yanında ayrıca yeni bir MacBook Pro modelini de satışa çıkartacak.

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