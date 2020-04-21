Apple AirPods Pro Lite Çok Yakında Satışa Çıkacak. Peki, Ne Zaman?

Apple, ilk AirPods kulaklığını 2016 yılında tanıtmış ve kullanıcılarla buluşturmuştu. Geçtiğimiz ekim ayında da AirPods Pro modelini satışa çıkartan Apple, yelpazesini genişlettiği iPhone'lardaki stratejisini şimdi AirPod'ları için de uygulayacak gibi görünüyor. Kablosuz kulaklığının yakında yeni bir "Lite" modelini satışa sunmaya hazırlanan Apple, bu Lite sürümü Pro modeline uyarlıyor.
New AirPods (which were supposed to be at the March Event) are now ready to go.
Probably alongside the MacBook Pro next month.— Jon Prosser (@jon_prosser) April 19, 2020
"AirPods Pro Lite" modeli olarak satışa çıkacak olan yeni kulaklık, orijinal AirPods ile AirPods Pro modeli arasına konumlanacak ve böylelikle Apple, bu alandaki modellerini 3'e çıkartmış olacak. Lite modelinde tasarım değişikliğine gidecek olan Apple, bu kez tomurcuk şeklinde de bilinen, silikon başlıklı kulak içi kulaklık tasarımını odağına alıyor. Yani AirPods Pro Lite, tanıdığımız AirPods tasarımından farklı bir görünüm ve deneyim sergileyecek.
Apple'ın AirPods Pro Lite modelini mayıs ayında satışa sunması bekleniyor. Amerikalı şirket, yeni kulaklığının yanında ayrıca yeni bir MacBook Pro modelini de satışa çıkartacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın