Apple AirPods Pro Lite Çok Yakında Satışa Çıkacak. Peki, Ne Zaman?

Apple, AirPods Pro'dan sonra bu kez Lite modeli olan AirPods Pro Lite'ı satışa sunacak. Peki, AirPods Pro Lite ne zaman satışa çıkacak ve AirPods Pro Lite özellikleri neler?