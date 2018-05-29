Apple, İddiaya Göre Bir "Star" Serisi Geliştiriyor

Apple, iddialar doğruysa yepyeni bir seriyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor!

Apple, İddiaya Göre Bir "Star" Serisi Geliştiriyor

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