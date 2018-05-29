Apple, İddiaya Göre Bir "Star" Serisi Geliştiriyor
Apple, iddialar doğruysa yepyeni bir seriyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor!
İddialar doğruysa Apple, "Star" kod adı altında yeni bir cihaz ailesi tanıtmayı planlıyor. 9to5Mac'ten gelen bu iddiaya göre bu gizli proje, ARM işlemcili hafif Mac'lerden oluşuyor.
Bu tür iddialara şüpheyle bakmamız gerektiğini biliyoruz. Ne de olsa geçen seneki "macOS ve iOS birleşecek" iddiaları gerçeğe dönüşmedi. Böyle bir birleşmenin olmayacağı Apple'ın patronu Tim Cook tarafından geçen ayki bir röportajda açığa çıkarılmıştı.
Star prototiplerinin Apple tarafından üretilmeye başlandığı ve cihazların dokunmatik ekran, bir SIM kart slotu, GPS ve pusula özellikleriyle geldiği söyleniyor. Star cihazları, şu anki Mac cihazlarındaki firmware'in aynısıyla çalışıyor. 9to5Mac'e göre bu, yeni cihazların bir tür ultra-taşınabilir MacBook serisi oluşturabileceğinin işaretini veriyor. İlginç olan ise yeni cihazların iOS'un bir türevini de çalıştırıyor olmaları. Yeni cihazların şu anki iOS cihazlarından ayrı bir etikete sahip olduğu söyleniyor.
Bu prototipler gerçek olsa bile, cihazların gerçeğe dönüşme garantisi bulunmuyor. Büyük bir firma olarak Apple, elbette farklı fikirlerle denemeler yapıyor. Bildiğimiz bir nokta, Apple'ın iPad Pro'yu bir süredir laptop'a alternatif olarak tanıttığı. Star serisi gerçeğe dönüşürse, bu seriye ait cihazların 2020'de tanıtılabileceği söyleniyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın