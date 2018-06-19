Apple ile Qualcomm'un ABD'de Savaşı!
Apple ile Qualcomm arasında bazı ABD iPhone ithalatlarında olası yasaklama konusunda tartışma çıktı.
ABD Dış Ticaret Komisyonu'nun Cuma günü personeli, bir ticaret hakiminin, Apple'ın, Qualcomm patentlerinden en az birini ihlal ettiğini, bunun bazı iPhone'ların ithalinin engellenmesine yol açabilecek bir hamle olduğunu söyledi.
San Diego merkezl yonga üreticisi, neredeyse bir yıl önce Apple'a karşı bir şikayette bulundu ve komisyonun, rakip telefon üreticilerinin Intel modem çiplerini içeren cep telefonlarının kablosuz veri ağlarına bağlanmasına yardımcı olan iPhone'ların ithalatını yasaklamasını istedi.
Washington'da Cuma günü başlayan bir duruşmada, ITC personeli Apple'ın Qualcomm'un pil tasarrufu teknolojisine ilişkin patentlerinden birini ihlal ettiğini söyledi.
ITC personeli bu gibi ticari durumlarda üçüncü taraf olarak hareket ediyor. Personel avukatlarının görüşleri bağlayıcı değildir, ancak hâkimler genellikle onları takip eder.
H. Hüseyin Öztürk
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