Apple, iPhone 13 İçin "Pembe Bir Sürpriz" Yapabilir

Apple, pembe renkli iMac'ten sonra şimdi de hayranlarına pembe bir iPhone seçeneği sunabilir. Ama bu seçenek sunulsa bile, iPhone 12 serisinde görmeyi beklemeyin...

18 Mayıs 2021 17:02

Levent Öztürk