Apple, iPhone 13 İçin "Pembe Bir Sürpriz" Yapabilir

Apple, pembe renkli iMac'ten sonra şimdi de hayranlarına pembe bir iPhone seçeneği sunabilir. Ama bu seçenek sunulsa bile, iPhone 12 serisinde görmeyi beklemeyin...

  • Levent Öztürk
iPhone 13 İçin Pembe Renk Seçeneği İddiası
@PengPhones

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