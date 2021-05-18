Apple, iPhone 13 İçin "Pembe Bir Sürpriz" Yapabilir

Geçtiğimiz günlerde Peng Phones adlı bir Twitter hesabı, hayali bir pembe iPhone 13 Pro Max render görüntüsünü tweet'ledi ve bunun yıl sonunda gerçek olacağını iddia etti. Tweet'te "Gül Pembesi" olarak adlandırılan telefonun çevresinde pembe renkli diğer Apple aksesuarlarına benzeyen pek çok şey bulunuyordu: AirPods, AirPods Max, iPhone kılıfı. Peng Phones, renk seçeneği için Aralık 2021 çıkış tarihini duyurdu.
Renk ve çıkış tarihinde yaşanan değişikliklerin tam anlamıyla bir sürpriz olacağı söylenemez. iPhone 12 ve 12 Pro'nun iPhone 12 Pro Max ve Mini'den daha erken gelmesi ile Apple'ın iPhone 12 sürüm planı neredeyse fiyat yapısı kadar karmaşıktı. Ayrıca Apple'ın Pro serisi iPhone 12 Pro ve Pro Max, iPhone 12 ve 12 Mini'den farklı renklerde sunulmuştu:
iPhone 12 Pro ve Pro Max renkleri: Gümüş, Grafit, Altın, Pasifik Mavisi.
iPhone 12 ve 12 Mini renkleri: Siyah, Beyaz, Mavi, Yeşil, Ürün kırmızı, Mor.
Geçmişte başarılı Apple sızıntıları sunmamış bir kaynaktan gelen ve henüz desteklenmemiş olan bu söylentinin doğruluğunu kanıtlamak oldukça zor ve Twitter'daki herhangi birinin bir görüntüyü değiştirip "sızdırılmış render" olarak adlandırması oldukça kolay. Twitter üzerinde yapılan yorumların çoğu da bu şüpheci grubun içerisinde bulunuyor.
Yine de, birçok Twitter kullanıcısının tepkisi, bu renk seçeneğinin istendiğini gösteriyor. Apple, iPhone 13 için ne bir çıkış tarihi ne de herhangi bir renk seçeneği açıklamış değil. Hatta telefonların isimlerinin bile ne olacağı tartışılıyor. Bu yüzden de şu anda sadece tahmin yürütmek mümkün. Ancak 2021 yılında pembe bir iPhone 13 sunulmasının imkansız olduğunu söylemek de mümkün değil.
Öncelikle, bu Apple'ın pembe bir iPhone'u ilk kez piyasaya sürmesi olmayacak. 2013 yılında piyasaya sürülen iPhone 5C pembe renk seçeneği ile satışa sunulmuştu. 2018'in iPhone XR'si mercan renginde gelmişti ve 2015'teki iPhone 6S pembe altın rengine sahipti. Pembe uzun bir süredir teknoloji için popüler bir renk. Geçtiğimiz Şubat ayında da Samsung, üst seviye Galaxy S21 telefonunun pembe (phantom pink) ve mor (phantom violet) renk seçeneklerini iPhone 13 tasarımından daha metalik bir parlaklıkla piyasaya sürdü.
İkinci olarak ise Apple, iPhone 12 için yeni bir mor renk seçeneği sundu ve bu da "estetik" seçenek bolluğuna katılmış durumda. Hatta Apple, Nisan ayında düzenlenen sanal bir etkinlikte, şirketin geçmişe ait gökkuşağı logosuna uyacak şekilde çeşitli nostalji tonlarında sunulan yeniden tasarlanmış bir iMac'i de tanıttı. Bu iMac renklerinden biri, tahmin edebileceğiniz gibi, pembeydi.
Apple, genellikle bir iPhone renk seçeneğini nesilden nesile değiştirerek geri kalanı tutarlı bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Bu nedenle, pembe rengin iPhone 12'nin koyu mavisinin veya nane yeşilinin (veya hatta yeni morunu) yerini alması mümkün olabilir.
Apple (muhtemelen Eylül ayında) iPhone 13'ü duyurana kadar kesin bir şey söylemek ise mümkün gözükmüyor.
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