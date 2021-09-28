Apple'dan iPhone 13 Pro İçin Yeni 120Hz Açıklaması

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'in ekran tazeleme hızı 120Hz olarak açıklandı açıklanmasına ancak bu ekran tazeleme hızından faydalanılabiliyor mu?
Temel kullanımlarda 120Hz tazeleme hızında herhangi bir sorun görünmemesine karşın elbette bu tazeleme hızının kullanıldığı uygulamadan uygulamaya değişiklik göstermesi çok olası. O nedenle Apple, iPhone 13 Pro ailesinin 120Hz tazeleme hızından tam faydalanılabilmesi için, uygulamaların da güncellemesi gerektiğin altını çiziyor.
Apple'ın kendi uygulamaları ve iOS 15'te 120Hz ekranlardan faydalanılabiliyor. Ancak 3'üncü parti uygulamalarda bu desteğin henüz bulunmuyor olması fazlasıyla olası. Bu tür sorunlarla karşılaşan kullanıcılar ise, Apple'ın bununla ilgili güncellemelerini beklemek durumunda.
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