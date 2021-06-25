Apple'dan Kesin Cevap: "Bu Özelliği Çok İstiyorsanız, Android'e Geçin"

Apple, Android'de olduğu gibi uygulamaları dışarıdan yükleme imkanı isteyenlere kesin sözlerle cevap verdi: "Çok istiyorsanız, Android'e ve diğer platformlara geçin."