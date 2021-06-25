Apple'dan Kesin Cevap: "Bu Özelliği Çok İstiyorsanız, Android'e Geçin"

Apple'ın App Store'a ve özellikle Android ile karşılaştırıldığında işletim sistemi seviyesinde kişiselleştirmeye yönelik "duvarlı bahçe" yaklaşımı neredeyse işin başından beri sürüyor. Özellikle Android'de dışarıdan uygulama kurma imkanı (sideloading), iOS'a hiç gelmedi. Ve şimdi de Apple, uygulamaları dışarıdan yüklemenin risklerine değinen yeni bir ayrıntılı rapor yayınladı ve hatta bir yönetici, bu yüklemeleri isteyen kullanıcıların bunun yerine Android'e geçmelerini tavsiye etti.
MacRumors tarafından bildirildiği üzere Apple, gizlilik web sitesinde "Milyonlarca Uygulama için Güvenilir Bir Ekosistem Oluşturma" başlıklı bir belge yayınladı. Bu belge, şirketin App Store'a yapılan her gönderimi nasıl incelediğini ve kullanıcı gizliliği ve güvenliği açısından potansiyel olarak zararlı olabilecek uygulamaları nasıl reddettiğini açıklıyor. Android'deki üçüncü taraf uygulama mağazalarının güvenli olmadığını ve güvenlik uzmanları tarafından önerilmediğini belirten bir çalışmayı da vurguluyor. Firma sözlerine şöyle devam ediyor: "Bazıları, geliştiricilerin uygulamalarını App Store dışında web siteleri veya üçüncü taraf uygulama mağazaları aracılığıyla dağıtmaları için "sideloading" adı verilen bir süreç oluşturmamız gerektiğini önerdi. Dışarıdan yüklemeye izin vermek, iOS platformunun güvenliğini düşürür ve kullanıcıları yalnızca üçüncü taraf uygulama mağazalarında değil, aynı zamanda App Store'da da ciddi güvenlik risklerine maruz bırakır. iPhone kullanıcı tabanının büyük boyutu ve telefonlarında depolanan hassas veriler (fotoğraflar, konum verileri, sağlık ve finansal bilgiler) nedeniyle, dışarıdan yüklemeye izin verilmesi, platforma yönelik saldırılara yeni bir yatırım akışını teşvik edecektir. Kötü niyetli aktörler, iOS kullanıcılarını hedef alan karmaşık saldırılar geliştirmek için daha fazla kaynak ayırarak bu fırsattan yararlanacak ve böylece tüm kullanıcıların korunması gereken açıklıklar ve saldırılar (genellikle "tehdit modeli" olarak adlandırılır) dizisini genişletecektir. Bu artan kötü amaçlı yazılım saldırıları riski, yalnızca App Store'dan uygulama indirenler de dahil olmak üzere tüm kullanıcıları daha büyük bir riske sokar."
Belgede dikkat çeken diğer bir kısımda işe şunlar söyleniyor: "Dışarıdan yüklemeye izin vermek, kullanıcıların bu riskleri kabul etmekten başka seçeneğinin olmadığı bir dünyanın kapısını aralayacaktır, çünkü bazı uygulamalar artık App Store'da bulunmayabilir ve dolandırıcılar, kullanıcıları uygulamaları App Store'dan indirmedikleri halde böyle olduğunu düşündürerek güvenli olduklarını düşünmeleri için kandırabilirler. Dışarıdan yükleme, kullanıcıları yanlış yönlendirmek, iPhone güvenlik özelliklerine saldırmak ve kullanıcı gizliliğini ihlal etmek için uygulamalardan yararlanacak dolandırıcılara maruz bırakır. [...] Dolandırıcılar, uygulamalarının doğasını gizleyerek her iki özelliği de daha az etkili hale getirerek çocukları ve ebeveynleri kandırma ve yanlış yönlendirme fırsatına sahip olur."
16 sayfalık belgeyi İngilizce olarak burada bulabilirsiniz.
İlginç bir şekilde, bu konuyla ilgili yeni gerçekleşen bir röportajda, Apple'ın kullanıcı gizliliği başkanı Erik Neuenschwander daha sert açıklamalar yaptı: "Kullanıcılar uygulamaları dışarıdan yüklemekle ilgileniyorlarsa, Android'e veya diğer platformlara geçmeleri gerekecek. Çünkü Apple'ın bu işlemi desteklemesinin hiçbir yolu yok."
Neuenschwander, kullanıcıların App Store'dan indirdikleri uygulamaların güvenli olacağına güvendiklerini ve bunun özünde gerçek özgürlük olduğunu, çünkü insanların bu sayede aslında istemedikleri bir şeyi indirmek için kandırılmayacaklarını da sözlerine ekledi.
Apple'ın, iOS'ta daha kolay sideloading için mekanizmaları etkinleştirecek bir düşüncede olmadığı ve genel olarak bu fikre şiddetle karşı olduğu açıkça görülüyor.
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