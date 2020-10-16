Apple MacBook Sahiplerine Kötü Haber: Yeni Bir Tehlike Kapınızda!

Apple MacBook'larda kullanılan Apple T2 işlemcisinde yeni bir açık keşfedildi. Bu yeni açık ile Mac'ler çok kolay kırılabiliyor.

Apple MacBook'larda Yeni Açık Keşfedildi

Apple'ın yeni Mac bilgisayarlarında yer verdiği Apple T2 yardımcı işlemcisi bir süredir güvenlik açığı ile gündeme geliyor. Daha önce check8 istismarına karşı savunmasız olduğu belirtilen Apple T2'nin, şimdi de USB-C kablosu ile açık verdiği belirtildi.

Kendilerine t8012 Development Team diyen bir araştırmacı ekip tarafından hazırlanan bir videoda, MacBook Pro'ya bağlanan bir USB kablosu ile kırıldığını görüyoruz. Bu şekilde bilgisayara keylogger yüklemenin yolunun açıldığını gösteren ekip, elbette bu işlemin bir hayli zahmetli olduğunu da videoda gösteriyor.

MacBook Pro'nun Apple T2 işlemcisinden kaynaklandığı söylenen bu açıktan yararlanmak isteyen kötü amaçlı kişilerin, değiştirilmiş bir USB kablosu ile beraber bilgisayara fiziksel erişimde bulunması gerekiyor. O nedenle bu açıktan şu an kullanıcıların büyük zarar göreceğini söylemek zor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

OPPO Reno 4 Lite hakkında her şey!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 15 Ekim 2020 aktüel kataloğunda Samsung cep telefonu, Lenova tablet imkanı
BİM 16 Ekim 2020 aktüel kataloğunda kablosuz kulaklık, Hometech tablet fırsatı
Atiye 3. sezon heyecanı! Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
EBA öğrenci giriş nasıl yapılır? İşte EBA öğrenci giriş ve şifre alma işlemleri
Günün En çok Okunanları
Ses Hızı Ne Kadar Hızlı Olabilir? Araştırmacılar, Maksimum Ses Hızını Buldu
Savaş konulu en iyi 30 film: IMDb puanlarına göre en iyileri seçtik!
Google'dan "Mırıldanarak Şarkı Arama" İşlevi: Hum to Search
DevFest Turkey 2020 İçin Geri Sayım Başladı!
Amiral Gemilerinin Savaşı: iPhone 12 Pro, Samsung Galaxy S20 Karşısında

 

 