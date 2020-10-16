Apple MacBook Sahiplerine Kötü Haber: Yeni Bir Tehlike Kapınızda!

Apple'ın yeni Mac bilgisayarlarında yer verdiği Apple T2 yardımcı işlemcisi bir süredir güvenlik açığı ile gündeme geliyor. Daha önce check8 istismarına karşı savunmasız olduğu belirtilen Apple T2'nin, şimdi de USB-C kablosu ile açık verdiği belirtildi.
Kendilerine t8012 Development Team diyen bir araştırmacı ekip tarafından hazırlanan bir videoda, MacBook Pro'ya bağlanan bir USB kablosu ile kırıldığını görüyoruz. Bu şekilde bilgisayara keylogger yüklemenin yolunun açıldığını gösteren ekip, elbette bu işlemin bir hayli zahmetli olduğunu da videoda gösteriyor.
MacBook Pro'nun Apple T2 işlemcisinden kaynaklandığı söylenen bu açıktan yararlanmak isteyen kötü amaçlı kişilerin, değiştirilmiş bir USB kablosu ile beraber bilgisayara fiziksel erişimde bulunması gerekiyor. O nedenle bu açıktan şu an kullanıcıların büyük zarar göreceğini söylemek zor.
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