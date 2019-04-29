Apple Music'i Web Tarayıcısına Getirin!
Apple Music'e web tarayıcısından ulaşamamak canınızı mı sıkıyor? Artık sıkılmayın; bunun da bir çözümü var! Haberimizde...
Apple'ın müzik hizmetine üyeyseniz, beğenmeseniz de bilgisayarınızda iTunes'u kullanmaktan başka çareniz yok gibi görünebilir. Ancak web tabanlı bir alternatif arıyorsanız, musi.sh'yi, denemenizi tavsiye ediyoruz.
Apple Music'i web tarayıcınızdan kullanmanıza izin veren musi.sh'yi öncelikle Apple Music ile bağlamanız gerekiyor. Hizmet Apple'ın oturum açma işlevini kullandığından, parolanızı görmüyor ve dolayısıyla güvenli görünüyor. Apple hesabınıza giriş yaptıktan sonra sizi hoş görünümlü bir arayüz karşılıyor.
Apple Music'in radyo istasyonları henüz desteklenmiyor ancak çalma listelerine, şarkılara ve albümlere rahatça ulaşabiliyorsunuz. Radyo istasyonlarının gösterilmemesi, Musish değil Apple tarafındaki bir sorun veya kısıtlamadan kaynaklanıyor.
Apple Music üyesi değilseniz, sitede çok fazla şey yapamayacağınızı söyleyelim.
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