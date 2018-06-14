Apple, Polise Karşı Sıkı Önlem Aldı

Apple, iPhone'ların polis tarafından hack'lenmesini önlemek için aldığı önlemleri arttırdı!

Apple, Polise Karşı Sıkı Önlem Aldı

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