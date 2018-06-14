Apple, Polise Karşı Sıkı Önlem Aldı
Apple, iPhone'ların polis tarafından hack'lenmesini önlemek için aldığı önlemleri arttırdı!
Apple, iOS 11.4 ile birlikte iPhone Lightning girişinde bulunan güvenlik açığını kapatmıştı. Ancak bunu da yeterli bulmayan teknoloji devi, iOS 12 ile güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkaracağını açıkladı. Daha önce hukuki yaptırıma da karşı çıkarak kullanıcı gizliliğini yukarıda tutan Apple, daha sonra polisin Lightning girişini kullanarak iPhone'ları hack'lemesini önlemek için de önlemler almıştı.
Bu ilk önlem, USB Restricted Mode sayesinde gerçekleşmişti. Eğer telefonun kilidi son yedi gün içerisinde hiç açılmadıysa, Lightning girişinden veri alışverişi yapmak imkansız hale geliyor. iOS 11.4 ile gelen bu özellik belli miktar koruma sağlasa da, eğer polis ya da saldırganın telefonu hack'lemek için yedi günü oluyor. Bunun farkında olan Apple, iOS 12 ile birlikte bu süreyi yedi günden bir saate indireceğini açıkladı.
Apple, Reuters'e verdiği demeçte, "Anayasa ve polise saygımız büyük ve güvenlik geliştirmelerimizi, polisin işini zorlaştırmak için tasarlamıyoruz" dedi. Apple'a göre bu sıkı önlemin tek sebebi kullanıcıların güvenliğini ve gizliliğini en yüksek seviyede tutmak.
Ali Ruhi Öztürk
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