Apple, Rakip Uygulamaları Engelledi mi?

Apple, rakiplerinin bazı uygulamalarını App Store'dan kaldırması, tartışmaya yol açtı!

Apple, Rakip Uygulamaları Engelledi mi?

Apple, rakiplerinin App Store'daki uygulamaları üzerinde kaba kuvvet uyguladığı iddiasıyla yeni incelemelerle karşı karşıya.

New York Times'ın hafta sonu yayınlanan bir raporuna göre Apple, telefon kullanımını azaltmayı veya çocukların telefon kullanımını kontrol altına almayı hedefleyen, en çok indirilen 17 uygulamadan 11'ini hedefine aldı. Bu uygulamalar ya App Store'dan direkt olarak kaldırıldı ya da bir şekilde yetenekleri kısıtlandı. Apple, Pazar günü Newsroom sayfasında yaptığı bir açıklamada bu raporu yalanladı. Firmaya göre bazı ebeveyn denetimi uygulamaları, "kullanıcıları gizlilik ve güvenlik riskine sokuyordu". Bu uygulamalardan bazıları, cihaza rahatsız edici cihaz yönetimi yazılımı yüklüyordu. Bu sorunu ortadan kaldıran uygulamalar, Apple'a göre App Store'da kaldılar, çözmeyenler ise mağazadan kaldırıldı.

Apple, kendi kullanım süresi denetimi ve ebeveyn kontrolü işlevlerini geçen sene iOS 12 ile birlikte kullanıma sunmuştu.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Netflix En Popüler Dizilerinden Birini İptal Etti!
Yeni Tucson, Çok "Vahşi" Olacak!
Windows 10'un Depolama İhtiyacı Arttı
"Avengers: Endgame" Güncellemesi Geliyor
Apple Music'i Web Tarayıcısına Getirin!

Turhost

İlginizi çekebilir

Turhost