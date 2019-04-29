Apple, Rakip Uygulamaları Engelledi mi?
Apple, rakiplerinin bazı uygulamalarını App Store'dan kaldırması, tartışmaya yol açtı!
Apple, rakiplerinin App Store'daki uygulamaları üzerinde kaba kuvvet uyguladığı iddiasıyla yeni incelemelerle karşı karşıya.
New York Times'ın hafta sonu yayınlanan bir raporuna göre Apple, telefon kullanımını azaltmayı veya çocukların telefon kullanımını kontrol altına almayı hedefleyen, en çok indirilen 17 uygulamadan 11'ini hedefine aldı. Bu uygulamalar ya App Store'dan direkt olarak kaldırıldı ya da bir şekilde yetenekleri kısıtlandı. Apple, Pazar günü Newsroom sayfasında yaptığı bir açıklamada bu raporu yalanladı. Firmaya göre bazı ebeveyn denetimi uygulamaları, "kullanıcıları gizlilik ve güvenlik riskine sokuyordu". Bu uygulamalardan bazıları, cihaza rahatsız edici cihaz yönetimi yazılımı yüklüyordu. Bu sorunu ortadan kaldıran uygulamalar, Apple'a göre App Store'da kaldılar, çözmeyenler ise mağazadan kaldırıldı.
Apple, kendi kullanım süresi denetimi ve ebeveyn kontrolü işlevlerini geçen sene iOS 12 ile birlikte kullanıma sunmuştu.
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