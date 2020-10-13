Apple Unreal Engine'i Engelleyemeyecek Ama Fortnite'ı Engellemek Serbest

Epic Games'in App Store ilkeleri nedeniyle Apple'a karşı yürüttüğü yasal mücadelesi ile davalar önümüzdeki yıl başlayacak. Ancak davayla ilgili bir güncelleme var.
Bloomberg'e göre ABD Bölge Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers, Epic'in Apple'ı Fortnite'ı eski durumuna getirmeye zorlayacak ihtiyati tedbir talebini reddetti. Bununla birlikte karara göre Apple, Unreal Engine'i uygulama mağazasından çıkaracak bir hamlede bulunamayacak.
Hakim, kararında "Fortnite oyuncuları için oyunun iOS platformunda devam edemeyeceği konusunda empati kuruyorum... Bununla birlikte, tarafların sözleşmeye dayalı anlaşmalara uymalarını istemek veya iş anlaşmazlıklarını normal yol boyunca çözmede önemli bir kamu yararı var" dedi. Unreal Engine'in kullanımının yasaklanması ise diğer geliştiricilere büyük zarar vereceğinden hakim tarafından reddedildi.
Epic'in App Store yerine doğrudan kendi oyunu üzerinden içerik satması üzerine Apple, Fortnite'ı mağazasından kaldırmıştı. Epic'in bunu yapmasının nedeni, Apple'ın yüzde 30'luk gelir kesintisini atlatmak idi. Epic şu an bir dizi firmayla birlikte mobil uygulama mağazalarının yeniden düzenlenmesi için bir girişim içerisinde bulunuyor.
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