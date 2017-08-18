Apple Watch 3 Bu Yıl Geliyor! İşte Son Dakika Haberi!
Herkesin gözü iPhone 8'in üzerine çevrilmişken, Apple sessiz sedasız yeni Watch'u tamamlamış olabilir!
Apple'ın çok konuşulan iPhone'un 10'uncu yılına özel akıllı telefonu iPhone 8 tanıtımına çok az bir süre kalmışken, tanıtımın tek bombası o olmayacak. Beraberinde iPhone 7s ve iPhone 7s Plus'ın da tanıtılması çok yüksek ihtimal olan etkinlikte, yeni akıllı saatin de sahneye çıkabileceğinden daha önce bahsetmiştik.
Şimdi ise, Apple'ın kilit tedarikçilerinden Quanta Computer'dan alınan habere göre, Apple Watch 3 nihai test aşamasına geçmiş durumda. Haberin kaynağı ise, Apple haberleriyle ünlü 9to5Mac. Habere göre Quanta, Apple Watch 3 için gerekli olan her şeyi bitirmiş ve seri üretime hazır durumda.
iPhone 8 tanıtımına yalnızca birkaç hafta kala gelen bu haberler, ister istemez Watch 3'ü de etkinlikte görebileceğimiz heyecanını yaratıyor. En heyecanlı iddia ise şu: Apple, Watch 3'ü 2017 yılının dördüncü çeyreğinde piyasaya çıkartacak. Yani Watch 3'ü ekim ve aralık ayları arasında satışta bulabiliriz.
Apple Watch 3'ün seleflerine kıyasla LTE desteği getireceği ve bu özellikle iPhone'a bağlanmak zorunda olmaksızın tekil olarak kullanılabileceği de konuşuluyor. Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, Watch 3'ün ii farklı versiyonunu satışa sunacak. Bunlardan biri LTE destekli olacakken, bir diğeri ise bu özellikten yoksun olacak.
Ercan Uğurlu
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