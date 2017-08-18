Apple Watch 3 Bu Yıl Geliyor! İşte Son Dakika Haberi!

Herkesin gözü iPhone 8'in üzerine çevrilmişken, Apple sessiz sedasız yeni Watch'u tamamlamış olabilir!

Apple Watch 3 de geliyor!

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