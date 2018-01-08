Apple'dan yeni App Store rakamları
Apple, yeni yıl ve Noel döneminde App Store'da yapılan alışveriş miktarını açıkladı.
Apple'ın yeni raporuna göre App Store müşterileri, sadece 2018 yeni yıl gününde 300 milyon dolar değerinde satın alım yaptılar ve Noel arifesinden başlayan hafta içerisinde de 890 milyon dolarlık harcama yaptılar. Firma, bu harcamanın "rekor kırıcı" olduğunu söylüyor ve bu başarının bir kısmını, iOS11 güncellemesi ile beraber gelen yeni tasarıma bağlıyor.
Apple'ın Worldwide Marketing (Dünya-geneli Pazarlama) yardımcı başkanı Phil Schiller, yaptığı konuşmada kullanıcıların yeni App Store'a tepkilerinden memnun olduklarını ve tüm yaratıcı uygulama geliştiricilerine müteşekkir olduklarını söylerken, sadece 2017 yılında iOS geliştiricilerinin bir önceki yıla göre %30'luk bir artış ile 26.5 milyar dolar gelir elde ettiklerini belirtiyor.
Gelirin asıl kaynağı olan donanım satışlarının yanı sıra Apple, App Store'un yeni sisteminin ve yüzünün de gelire büyük bir katkısı olduğunu söylüyor. En popüler uygulamaların arasında ise Animal Crossing: Pocket Camp, Monument Valley 2, King of Glory, Calm and Affinity Photo, Clash of Clans, Candy Crush Saga, Enlight Videoleap, 1Password ve Hulu yer alıyor.
Aralık ayında ise App Store listelerinin en üst sırasında, yeni bir güncelleme almış olan Pokémon Go yer almaktaydı.
Levent Öztürk
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