Apple'ı Zirveye Taşıyan 6 Dönüm Noktası!
Apple'ın zirveye giden yolda geride bıraktığı en önemli kilometre taşları... Hepsi yazımızda!
Başarıya giden yolculuğa kuşbakışı baktığınızda her şeyi net biçimde görebilirisiniz ancak yola sıfırdan başlayıp zirveye ulaşmak, bir firma için o kadar kolay bir iş değil. Hiçbir yolculuk inişsiz çıkışsız olmadığı gibi, Apple'ın seneler içindeki yükselişi de birçok defa sekteye uğradı. İşte Apple'ın teknoloji dünyasının tepesine olan yolculuğu.
1996: Steve Jobs'un Apple'a Dönüşü
Jobs, 1980'de kurucu ortağı olduğu firmadan kovulmuştu. Jobs'un 10 yıldan uzun süre sonra Apple'a geri dönmesi, firma tarihindeki en önemli dönüm noktasıydı. Apple, Jobs'un dönüşünün ardından Microsoft'un piyasa değerini geçti ve dünyanın en değerli teknoloji firması haline geldi.
1998: Orijinal iMac Piyasaya Sürüldü
Steve Jobs'un liderliğindeki Apple, 15 ürünün 11'ini üretmekten vazgeçmek, ar-ge bütçesini yüzde 50 kısmak, iş gücünü azaltmak gibi köklü değişikliklere imza atmıştı. Hepsi bir arada formunda karşımıza çıkan iMac, saydamlığıyla popüler hale gelmiş, Apple'ı tekrar karlı hale getirmişti.
2001: iPod ve Mac OS X
Unix tabanlı Mac OS X ve ilk iPod, 2001'de tanıtıldı. iPod kısa sürede çok popüler hale geldi ve Apple'ın Microsoft'u geçmesini sağlayacak zemini hazırladı.
2001: Apple Mağazaları
Apple, 2001'de rakipleriyle yarışmaya ve piyasanın liderleri için tehdit oluşturmaya başlamıştı. Apple'a özel bir mağazanın açılmasıyla bu fikrin işe yaradığı anlaşıldı.
2007: iPhone'lar Hazır
İlk iPhone 2007'de ortaya çıktı. iPhone sadece bir akıllı telefon değil, telefon tarihine yazılacak bir devrimdi. Piyasada bazı akıllı telefonlar bulunsa da hiçbiri iPhone'a yaklaşmıyordu. Bunun yanında App Store, telefona yeni özellikler kazandırmanızı sağlıyordu.
2010: iPad, Tablet Piyasasını Karıştırdı
Apple'ın tablet, telefonla bilgisayarın iyi bir karışımıydı. iPad, iPhone ve iPad gibi bir "statü sembolü" haline geldi ve satış rekorları kırdı. Apple mağazaları, iPad piyasaya sürülür sürülmez uzun kuyruklara şahit olmuştu.
Zeynel A. Öztürk
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