2000 TL - 3500 TL Arası Satın Alınabilecek En İyi 10 Telefon

Ucuz ve iyi özellikli akıllı telefon arıyorsanız sizler için 2000 TL - 3500 TL arası en iyi 10 akıllı telefonu listeledik. Akıllı telefonlar, sahip oldukları özelliklere her geçen gün bir yenisini daha eklerken, elbette fiyatları da her yeni modelle beraber artmaya devam ediyor.
Şu an piyasada üst seviye amiral gemisi akıllı telefonlara baktığımızda 7 bin TL ila 14 bin TL arasında fiyatlarla karşılaşıyoruz. Ancak bütçeniz o kadar geniş değilse, bu iyi bir telefon satın alamayacağınız anlamına gelmiyor.
Sizlerle daha önce 2500 TL altı satın alabileceğiniz telefonların bir listesini hazırlamıştık. Bu kez ise, kesenin cebini biraz daha açmak isteyen, ancak bütçeyi de çok zorlamadan iyi bir akıllı telefon satın almak isteyenlere özel geniş bir liste hazırladık. İşte şu an 2000 TL – 3500 TL arası satın alabileceğiniz en iyi 10 telefon:
LG G7 ThinQ Fiyatı ve Özellikleri
LG'nin 2 yıl öncesinin amiral gemisi modeli G7 ThinQ, Snapdragon 845 işlemcisiyle halen piyasanın en hızlı akıllı telefonlarından biri olurken, Süper Parlak ekranıyla, su korumasıyla, başarılı kameralarıyla ve şık tasarımıyla hala tercih edilebilir telefonlar arasında yer alıyor.
- Ekran: 6.1 inç IPS LCD, 1440x3120 piksel
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845 (2.8 GHz – 1.7 GHz)
- Grafik İşlemci: Adreno 630
- RAM: 4 GB
- Hafıza: 64 GB
- Batarya: 3000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 9
- Arka Kamera: 16 MP + 16 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Boyutlar: 71 x 153 x 7.9 mm
- Ağırlık: 162 gr.
- Ortalama Fiyat: 3500 TL
Huawei Nova 5T Fiyatı ve Özellikleri
Performansıyla amiral gemisi konumunda olan Huawei Nova 5T, oldukça etkileyici bir model. Başarılı 4'lü kamerası, şık tasarımı, kısa şarj süresi ve mobil oyunları sevenler için iyi performans sağlamasıyla, fiyatı yüksek modellere en iyi alternatiflerden biri.
- Ekran: 6.26 inç IPS LCD, 1080x2340 piksel
- İşlemci: Kirin 980 (2.1 GHz – 2.6 GHz)
- Grafik İşlemci: Mali-G76 MP10
- RAM: 6 GB
- Hafıza: 128 GB
- Batarya: 3750 mAh
- İşletim Sistemi: Android 9
- Arka Kamera: 48 MP + 16 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Boyutlar: 74 x 154 x 7.8 mm
- Ağırlık: 174 gr.
- Ortalama Fiyat: 3.400 TL
Oppo Reno2 Z Fiyatı ve Özellikleri
Reno2 Z, orta segmentte iyi bir akıllı telefon sahibi olmak isteyenlere premium çizgide bir seçenek oluyor. Reno2 Z'nin malzeme kalitesi ve tasarımı dikkat çekerken, diğer artıları arasında ise; harika OLED ekranı, başarılı pil ömrü ve trendi takip ede pop-up kamerası oluyor.
- Ekran: 6.53 inç AMOLED, 1080x2340 piksel
- İşlemci: Helio P90 (2.2 GHz – 2.0 GHz)
- Grafik İşlemci: PowerVR GM9446
- RAM: 8 GB
- Hafıza: 128 GB
- Batarya: 4000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 9
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Boyutlar: 75 x 162 x 8.7 mm
- Ağırlık: 195 gr.
- Ortalama Fiyat: 2900 TL
Xiaomi Mi 9T Fiyatı ve Özellikleri
Xiaomi Mi 9T, pek çok yönüyle gayet dengeli bir telefon. Bulunduğu segment ve fiyatı dahilinde oturaklı bir telefon olan Mi 9T, performans ve kullanım açısından gayet başarılı olurken, pil ömrü ve ekranıyla da iyi bir seçenek arayanlara hitap ediyor.
- Ekran: 6.39 inç AMOLED, 1080x2340 piksel
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730 (2.2 GHz – 1.8 GHz)
- Grafik İşlemci: Adreno 618
- RAM: 6 GB
- Hafıza: 64 GB
- Batarya: 4000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 9
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 13 MP
- Ön Kamera: 20 MP
- Boyutlar: 74 x 156 x 8.8 mm
- Ağırlık: 191 gr.
- Ortalama Fiyat: 2900 TL
Samsung Galaxy A70 Fiyatı ve Özellikleri
Galaxy A70, geniş ekranı ve pil performansıyla multimedya tüketimi için en iyi telefonlardan biri. Performansıyla da memnun edici olan cihaz, tasarımıyla da güzel görünen modeller arasında.
- Ekran: 6.7 inç Super AMOLED, 1080x2400 piksel
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 675 (2.0 GHz – 1.7 GHz)
- Grafik İşlemci: Adreno 612
- RAM: 6 GB
- Hafıza: 128 GB
- Batarya: 4500 mAh
- İşletim Sistemi: Android 9
- Arka Kamera: 32 MP + 8 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Boyutlar: 76 x 164 x 7.9 mm
- Ağırlık: 183 gr.
- Ortalama Fiyat: 2700 TL
Samsung Galaxy A50 Fiyatı ve Özellikleri
Galaxy A50, premium orta sınıf akıllı telefon kategorisine getirdiği güzel özellikler dikkat çeken bir telefon. Genel kullanım performansıyla uygun, oyun performansıyla da ideal modellerden biri olan telefonun pil performansı da gayet ideal.
- Ekran: 6.4 inç Super AMOLED, 1080x2340 piksel
- İşlemci: Exynos 9610 (2.3 GHz – 1.7 GHz)
- Grafik İşlemci: Mali-G72 MP3
- RAM: 6 GB
- Hafıza: 64 GB
- Batarya: 4000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 9
- Arka Kamera: 25 MP + 8 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 25 MP
- Boyutlar: 74 x 158 x 7.7 mm
- Ağırlık: 166 gr.
- Ortalama Fiyat: 2250 TL
Honor 9X Fiyatı ve Özellikleri
Orta sınıf akıllı telefonlar arasında performansıyla iyi bir seviyede olan Honor 9X, güzel tasarımıyla dikkat çekerken, geniş ekranlı bir model arayanlara hitap ediyor. Ayrıca ideal pil ömrü ve 48 MP kamerasıyla da tercih sebebi.
- Ekran: 6.59 inç LTPS IPS LCD, 1080x2340 piksel
- İşlemci: Kirin 710F (2.2 GHz – 1.7 GHz)
- Grafik İşlemci: Mali-G51 MP4
- RAM: 4 GB
- Hafıza: 128 GB
- Batarya: 4000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 9
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Boyutlar: 77 x 163 x 8.8 mm
- Ağırlık: 196 gr.
- Ortalama Fiyat: 2200 TL
Xiaomi Redmi Note 8 Pro Fiyatı ve Özellikleri
Xiaomi Redmi Note 8 Pro, tam bir fiyat/performans canavarı. Pil ömrü, dörtlü kamera kurulumu, iyi performansı, oyun performansı ve daha pek çok özelliği ile Xiaomi Redmi Note 8 Pro, bu listenin de yıldızı oluyor.
- Ekran: 6.53 inç IPS LCD, 1080x2340 piksel
- İşlemci: Mediatek Helio G90T (2.0 GHz – 2.0 GHz)
- Grafik İşlemci: Mali-G76 MC4
- RAM: 6 GB
- Hafıza: 64 GB
- Batarya: 4500 mAh
- İşletim Sistemi: Android 9
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 20 MP
- Boyutlar: 76 x 161 x 8.8 mm
- Ağırlık: 200 gr.
- Ortalama Fiyat: 2200 TL
Huawei P30 Lite Fiyatı ve Özellikleri
Huawei P30 Lite, hem fiyatıyla bütçeye uygun, hem de çok yönlü kullanımıyla her kesimden kullanıcıya hitap ediyor. Tasarımıyla olsun, sağladığı performansıyla olsun, kameralarıyla olsun, bu fiyata gayet tercih edilebilir bir model.
- Ekran: 6.15 inç LTPS IPS LCD, 1080x2312 piksel
- İşlemci: Kirin 710 (2.2 GHz – 1.7 GHz)
- Grafik İşlemci: Mali-G51 MP4
- RAM: 4 GB
- Hafıza: 128 GB
- Batarya: 3340 mAh
- İşletim Sistemi: Android 9
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 24 MP
- Boyutlar: 72 x 152 x 7.4 mm
- Ağırlık: 159 gr.
- Ortalama Fiyat: 2200 TL
Oppo A9 (2020) Fiyatı ve Özellikleri
Oppo A9 (2020), sahip olduğu özelliklerle fark edilir bir model. 2020 yılı güncel modellerden biri olmasıyla da avantaj sağlarken, performans, kamera yetenekleri, uzun pil ömrü ve geniş depolama alanıyla da cazibesini arttırıyor.
- Ekran: 6.5 inç IPS LCD, 720x1600 piksel
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665 (2.0 GHz – 1.8 GHz)
- Grafik İşlemci: Adreno 610
- RAM: 4 GB
- Hafıza: 128 GB
- Batarya: 5000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 9
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Boyutlar: 75 x 163 x 9.1 mm
- Ağırlık: 195 gr.
- Ortalama Fiyat: 2000 TL
Samsung Galaxy A51 (BONUS 1) Fiyatı ve Özellikleri
Kısa bir süre önce incelediğimiz Samsung Galaxy A51, özellikle kibar tasarımıyla ilgi toplarken, Android 10 işletim sistemli güncel model olması, günlük kullanımda uygun performansı, pil ömrü ve başarılı ekranıyla da buna iştirak ediyor ve bu sınıfta değerlendirebilecek güzel telefonlar arasında yer alıyor.
- Ekran: 6.5 inç Super AMOLED, 1080x2400 piksel
- İşlemci: Exynos 9611 (2.3 GHz – 1.7 GHz)
- Grafik İşlemci: Mali-G72 MP3
- RAM: 4 GB
- Hafıza: 128 GB
- Batarya: 4000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 10
- Arka Kamera: 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Boyutlar: 73 x 158 x 7.9 mm
- Ağırlık: 172 gr.
- Ortalama Fiyat: 2500 TL
realme 5 Pro (BONUS 2) Fiyatı ve Özellikleri
2000 TL altının flaş telefonu realme 5 Pro, fiyat/performans oranıyla önemli bir yarışmacı. Eğer 2500 TL altında iyi bir akıllı telefon arıyorsanız, hiç düşünmeden bir elektronik markete gidip yakından incelemenizi öneririz.
- Ekran: 6.3 inç IPS LCD, 1080x2340 piksel
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 712 (2.3 GHz – 1.7 GHz)
- Grafik İşlemci: Adreno 616
- RAM: 4 GB
- Hafıza: 128 GB
- Batarya: 4035 mAh
- İşletim Sistemi: Android 9
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Boyutlar: 74 x 157 x 8.9 mm
- Ağırlık: 184 gr.
- Ortalama Fiyat: 1900 TL
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