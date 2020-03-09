2000 TL - 3500 TL Arası Satın Alınabilecek En İyi 10 Telefon

Üst seviye özelliklere sahip ancak fiyatıyla bütçeye de nispeten uygun bir akıllı telefon arıyorsanız, bu liste işinize yarayacak. İşte 2000 TL – 3500 TL arasında şu an satın alınabilecek en iyi 10 telefon!