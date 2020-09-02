Asus, ROG Meta Buffs Ekran Kartını Tanıttı! İşte Özellikleri!

ASUS Republic of Gamers (ROG), internet üzerinden düzenlediği Meta Buffs lansman etkinliğinde yepyeni oyuncu ürünleri serisini duyurdu. Etkinliğin temasına uygun olan yeni ürünlerin tümü oyun deneyimini yeni bir seviyeye çıkaran daha hafif, daha hızlı ve daha güçlü modellerden oluşuyor.
Seride yer alan yeni ROG Strix GeForce RTX™ 30 Serisi ekran kartları, gelişmiş bir termal tasarıma ve yeni NVIDIA® Ampere mimarisiyle lider performansa sahip. 2. nesil RTX modelleri olan yeni NVIDIA GeForce RTX 30 Serisi GPU'larda yeni RT Çekirdekleri, Tensor Çekirdekleri ve akış işlemcileri yer alıyor. Tüm bunlar bir arada, etkileyici görüntülerin, olağanüstü hızlı kare hızlarının, oyunlar ve yaratıcı uygulamalar için yapay zeka destekli hızlandırma özelliğinin ortaya çıkmasını sağlıyor. Bir önceki seriyle kıyaslandığında watt başına 1,9 kat daha fazla performans sağlayan NVIDIA Ampere mimarisine sahip olan RTX 30 Serisi, en üst modellerde 8K'ya ulaşan çözünürlüklerde grafik deneyimleri sunmak için tasarlandı. GeForce RTX 3090, 3080 ve 3070, NVIDIA tarihinde GPU nesilleri arasındaki en büyük teknolojik atılımı gerçekleştiriyor.
ROG ayrıca son derece hızlı ve akıcı görüntüler için ROG Swift PG329Q, ROG Swift 360Hz PG259QN ve ROG Swift 360Hz PG259QNR oyuncu monitörlerini, düşük gürültülü ve çok yönlü soğutma performansı sunan ROG Strix XF 120 fanı, dünyanın ilk Wi-Fi 6E router modeli olan ROG Rapture GT-AXE11000'i, hızlı, güvenilir ve dayanıklı ROG RX Red optik mekanik anahtarlara ilk kez yer veren ROG Strix Scope RX oyuncu klavyeyi, kompakt ve çevik kontrol imkanı sunan ROG Keris Wireless mouse'u, kristal netliğinde ses veren ROG Delta S kulaklığı ve su, yağ ve toz tutmayan koruyucu katmanlı geniş bir mousepad olan ROG Scabbard II'yi de tanıttı.
İnsanların son dönemde evde çalışmaya, öğrenmeye ve eğlenmeye daha fazla vakit ayırdıklarını, yapmayı en sevdikleri şeye daha fazla odaklanan çoğu oyuncuların, çevre birimlerini veya PC bileşenlerini yenilemeye yöneldiklerini belirten ASUS Kıdemli Başkan Yardımcısı, Open Platform ve AIoT İş Grupları Ortak Yöneticisi Jackie Hsu, "ROG, oyunlarda avantaj elde etmek isteyen herkesin oyun deneyimini yeni bir seviyeye çıkarmaya geldi." dedi.
Oyunculara en uygun oynanışı güçlü iyileştirmelerle sunan bu yeni seri ile ROG, en üstün oyun deneyimlerini oluşturarak rakipleri alt etme gücü sağlıyor.
ROG Strix GeForce RTX 30 Serisi ekran kartları
ROG Strix GeForce RTX 30 Serisi ekran kartları baştan aşağı yepyeni bir termal tasarım ve dinamik NVIDIA Ampere mimarisiyle geliyor. Metal hatlara sahip ön kapakta özel amaçlar için ayarlanmış üç adet Eksen Teknolojili fan yer alıyor. Ortadaki fan tam boy bariyer halkasına ve 13 adet kanada sahip. Bu sayede statik basıncı artırarak havanın soğutma bloğundan geçerek GPU ısı dağıtıcısına ulaşmasını sağlıyor. Dıştaki iki fanda ise 11'er adet kanat ve yarım boy bariyer halkaları bulunuyor. Daha fazla yatay dağılım sağlayarak havanın soğutma sisteminden daha iyi iletilmesini sağlıyor. Merkezdeki fanın tersi yönde dönen diğer fanlar sayesinde türbülans da azalıyor.
Kartın 2,9 yuva yer kaplayan gövdesinin büyük bir bölümünü kapsayan soğutma bloğu, yüksek hava akımından yararlanacak şekilde tasarlandı. Isıyı grafik işlemciden alıp soğutma bloğuna aktarmayı sağlayan MaxContact teknolojisi, cilalanmış bir ısı dağıtıcısından yararlanarak akışkanlığı mikroskobik düzeyde geliştiriyor. Ekstra düz yüzey işlemciyle daha iyi temas ederek ısı aktarımını artırıyor. Kartta yalnızca soğutma sistemi iyileştirilmiş değil. Birinci sınıf kapasitörler, bobinler ve güç aşamaları da milisaniyeler içinde yüzlerce watt güç sağlıyor. ROG Strix GeForce RTX 30 Serisi ekran kartlarında PCB'ye Auto-Extreme teknolojisiyle lehimlenmiş Super Alloy Power II bileşenler bulunuyor. Endüstride tek olan bir otomatik üretim süreci olan Auto-Extreme teknolojisi sayesinde her bir kartın sıkı ROG kalite ve güvenilirlik standartlarına uyduğundan emin olunuyor.
Kartlarda ayrıca PWM fanlarının CPU ve GPU sıcaklıklarına göre ayarlanmasını sağlayan FanConnect II başlıkları yer alıyor. Bu fanlar, zorlu 3D uygulamalar ve işlem yükleri için ekstra hava alışverişi elde ediyor. Kartının standart ayarlarını hızlı ve kolay bir şekilde değiştirebilmek isteyen kullanıcılar, yazılıma ihtiyaç duymadan dahili Dual BIOS özelliğiyle "performans" ve "sessizlik" modları arasında tercih yapabiliyor. Kullanımı kolay bir diğer özellik ise güç kaynağının voltajını takip eden yerleşik voltaj algılama devresi. Bu devre geçici voltaj düşüşlerini hızla tespit edebiliyor. Böyle bir durum yaşandığında, güç kaynağında bir sorun olduğunu gösteren kırmızı LED ışık yanıyor. Bu sayede, oyun sırasında problem olduğunda bunun kaynağı kolaylıkla bulunabiliyor.
GPU'nun ön kısmında da çeşitli yenilikler var. Adreslenebilir RGB kısım Armoury Crate yazılımıyla kişiselleştirilebilirken, ekran kartının güçlendirilmiş metal çerçevesi dayanıklılık sağlıyor. Kart çevrildiğinde geniş bir havalandırma açıklığına sahip metal arka plaka görülüyor. Bu açıklık sıcak havanın GPU soğutucusuna geri dönmeden çıkış fanlarına iletilmesini sağlıyor. GPU'nun altındaki yuva ise işlemci ile ısı dağıtıcı arasında sürekli bir basınç uyguluyor. Giriş çıkış yuvalarında kullanılan paslanmaz çelik, bağlantı noktalarını koruyor ve kartın daha sağlam monte edilmesini sağlıyor.
ROG Strix GeForce RTX 30 Serisi ekran kartlarındaki tüm bu tasarım özellikleri, termal tasarımda olağanüstü bir atılım meydana getiriyor. NVIDIA Ampere mimarisinin performansı da eklendiğinde, oyuncular rekabetçi yapımlarda inanılmaz kare hızları ve AAA oyunlarda yüksek çözünürlükle akıcı oyun deneyimleri elde edecek.
ROG Swift 360Hz PG259QN ve PG259QNR oyuncu monitörleri
ROG Swift 360Hz PG259QN ve PG259QNR, 360 Hz'e ulaşan yenileme hızlarıyla dünyanın en hızlı e-spor monitörleri olarak göze çarpıyor. 360 Hz yenileme hızına sahip ROG Swift 360Hz PG259QN ve PG259QNR, 240 Hz oyuncu monitörlerinden %50 daha fazla kare hızı sunarak oyuncuların rakiplerine karşı avantaj elde etmesini sağlıyor. 24,5 inç FHD (1920 x 1080) ekranda Fast IPS panel teknolojisi kullanılıyor. Ekrandaki likit kristal bileşenler geleneksel IPS panellere kıyasla dört kat daha hızlı açılıp kapanıyor. Bu da 1 ms griden griye tepki süresi elde edilmesini sağlıyor. Ekran ayrıca standart monitörlerin sunabildiğinin ötesinde renkler ve parlaklık için HDR10 desteğiyle geliyor. Oyuncular bu sayede son derece gerçekçi grafiklerin keyfini çıkarabiliyor. Dahili NVIDIA® G-SYNC® işlemci tam değişken yenileme hızı (VRR) ve değişken hız aşırtma ile yırtılma, takılma veya giriş gecikmesi olmadan son derece akıcı bir oyun deneyimi oluşturuyor.
Yeni ROG Swift 360Hz PG259QNR NVIDIA G-SYNC E-spor ekranlarına, Reflex Latency Analyzer adlı devrim niteliğinde bir sistem gecikme ölçümü aracı eklendi. PC performansının hızlı tepki verebilmek için önemli olduğu rekabetçi oyunlarda, mouse'a tıklandığında veya hareket edildiğinde ekrandaki görüntünün ne kadar hızlı güncellendiği büyük önem taşıyor. Reflex Latency Analyzer aracı, mouse'tan gelen tıklama verisini tespit edip bunun ekrandaki pikselleri ne kadar zamanda değiştirdiğini (örn. silahın ateşlenmesi) ölçüyor. Bu tip ölçümler yapmak daha önceleri oyuncular için neredeyse imkansızdı. Benzer verileri elde etmek için 7000 ABD dolarının üzerinde fiyatlara sahip özel yüksek hızlı kameralar ve ekipmanlar gerekiyordu. Reflex Latency Analyzer; mouse, bilgisayar ve ekran performansı hakkında daha hassas bilgiler sunuyor. Reflex Latency Analyzer aracı ile oyuncular, sistemlerinin olması gerektiği gibi çalıştığından emin olarak mücadeleye atılabilecek.
Reflex Latency Analyzer aracına ek olarak, ROG Swift 360Hz PG259QNR ayrıca masada yerden tasarruf sağlayan ROG Masa Montaj Kiti ile birlikte geliyor. ROG Masa Montaj Kiti üç kolay adımda monitör standının yerine takılabiliyor. C şeklindeki mandal 80 mm açılarak çoğu masayla uyum sağlıyor.
ROG Swift PG329Q oyuncu monitörü
32 inç boyuta (2560 x 1440), 175 Hz yenileme hızına ve Fast IPS panel teknolojisine sahip ROG Swift PG329Q oyuncu monitörü, dünyanın değişken hız aşırtma özelliğine sahip ilk NVIDIA G-Sync Uyumlu modeli. Ekrandaki likit kristal bileşenler geleneksel IPS panellere kıyasla dört kat daha hızlı açılıp kapanıyor. Bu da 1 ms griden griye tepki süresi elde edilmesini sağlıyor. Fabrikada kalibrasyon ile Quantum-dot teknolojisi, DisplayHDR™ 600 sertifikası, DCI-P3 %98 ve sRGB %160 renk alanları ile son derece etkileyici renkler sunuyor. ASUS Çok Düşük Hareket Bulanıklığı Senkronizasyonu (ELMB Sync) teknolojisi değişken yenileme hızından ödün vermeden hareket bulanıklığını ortadan kaldırıyor. ROG Swift PG329Q'daki değişken hız aşırtma özelliği, mücadelenin en sıcak anlarında net görüntüler sunmak için piksel hızını yenileme hızlarına dinamik olarak uyarlıyor.
ROG Strix XF 120 soğutucu fan
4 pimli 120 mm boyutunda bir PWM soğutucu fan olan ROG Strix XF 120, farklı performans ihtiyaçlarına en uygun akustik profillerle yanıt vermek için yoğun testlerden geçirildi. 1,77 metreküp hava akışı ve 3,07 mm H2O statik basınç sağlayan ROG Strix XF 120; CPU soğutucusu, radyatör veya kasa soğutması gibi statik basınç gerektiren noktalarda kullanılabiliyor. Soğutma gücünü artırmak için küçük bir fan yuvası kullanılan ürün hava akışı için daha geniş alan sağlıyor. Aerodinamik fan kanatları ve eğimli çerçeve payandaları türbülansı azaltıp hava akışını en üst seviyeye getiriyor.
ROG Strix XF 120'deki manyetik kaldırma teknolojisi fan dönerken sürtünmeyi azaltarak sessiz bir akustik profil ve 400.000 saatlik kullanım ömrü sunuyor. Özel oluklu kanatlar ve titreşim önleyici tasarım gürültüyü daha da azaltıyor. 250 ile 1800 RPM arasında değişen çalışma aralığına sahip fan, %0 PWM çalışma döngüsündeyken otomatik olarak kapanarak son derece düşük gürültü ve verimli soğutma performansı sunuyor.
ROG Rapture GT-AXE11000 oyuncu router'ı
ASUS, piyasaya Wi-Fi 6 router modeli sunan ilk marka unvanına da sahip. ASUS şimdi dünyanın ilk Wi-Fi 6E router'ı ROG Rapture GT-AXE11000 ile Wi-Fi 6E'nin yüksek bant genişliğini ve gelişmiş 160 MHz kanallarını sunuyor. Üç bant tasarımı ve 802.11ax WiFi 6E bağlantısıyla ROG Rapture GT-AXE11000, 11.000 Mbps'e ulaşan hızlara destek veriyor ve saniyede 2 Gbit'e varan WAN hızları için WAN birleştirme özelliğini taşıyor. 4x4 Wi-Fi 6 ve saniyede 2,5 gigabit LAN bağlantı noktasıyla, hem kablolu hem de kablosuz ağlar saniyede 1 gigabit hızın üzerine çıkarak Gbit seviyesinin üzerinde bir performans elde ediliyor. 4 çekirdekli 1,8 GHz 64-bit işlemciye ve 1 GB RAM'e sahip GT-AXE11000, yoğun Wi-Fi 6E ağ trafiğiyle başa çıkabiliyor. Router ayrıca sinyal kapsama alanını ve kalitesini artırmak için en yeni 6 GHz güç amplifikatöründen yararlanıyor.
Wi-Fi 6E teknolojisi yeni çıkan 6 GHz bandındaki radyo tayfından faydalanıyor. Bu bant, 5 GHz bandından üç kat daha fazla bant genişliğine sahip. Ayrıca mevcut Wi-Fi 6 standardına yedi adet ekstra 160 MHz kanalı ekleyen bu yeni teknoloji, daha kısa gecikme süreleri elde edilmesini sağlıyor. Bu sayede eski cihazlardan etkilenmeden yüksek hızlar korunabiliyor.
ROG Strix Scope RX klavye
ROG Strix Scope RX, ROG RX Red optik mekanik anahtarlara yer veren ilk mekanik RGB oyuncu klavyesi. Dünyada ilk kez içi boş kare sap tasarımını kullanan bu anahtarlar, her tuşta ayrı aydınlatma için yerleşik RGB LED'lerle geliyor. Her anahtarın eşsiz tasarımı dalgalanma gecikmesini neredeyse sıfıra indirerek tuşa basar basmaz tepki alınmasını sağlıyor. İçi boş kare sap tasarımı ve X-stabilizer mekanizması tutarlı tuş deneyimi sunuyor. Tuşlar ayrıca 100 milyon kez basmaya dayanıklı yapısıyla uzun kullanım ömrü sağlıyor.
ROG Strix Scope RX'in alaşımlı üst kısmı ve IP65 standardında su ve toz geçirmezlik özelliği de dayanıklılığı ve kullanım ömrünü artırıyor. Klavye, "eğilme" ve diğer komutlar için kullanılan geniş Ctrl tuşuyla FPS oyunlarına hazır bir tasarımla geliyor. Üründeki USB 2.0 bağlantı noktası şarj ve harici depolama cihazları için geçiş olarak kullanılabiliyor. Anında gizlilik için tüm uygulamaları gizleyen ve sesi kısan gizlilik tuşu ve işlevlerle medya girişleri arasında geçiş yapan hızlı geçiş anahtarı da klavyenin özellikleri arasında. Klavyede ayrıca arkadan aydınlatmalı ROG logosu ve kişiselleştirilebilir aydınlatma efektleri yer alıyor. Armoury Crate yazılım aracı kullanıcı profillerini düzenlemeye, tuşlara görev atamaya, makro kaydetmeye ve oyun esnasında donanım istatistiklerini takip etmeye imkân veriyor.
ROG Keris Wireless mouse
79 gram ağırlığındaki ROG Keris Wireless son derece hafif ve çevik bir oyuncu mouse'u. Ürün, tasarımı sayesinde tutuş rahatlığı sağlayarak uzun oyun maratonları için ideal çözüm sunuyor. Bu mouse, ROG'nin profesyonel e-spor takımıyla ortak çalışmasının sonucunda geliştirilen, profesyonel oyunculara yönelik üst düzey bir model. Altı aylık çalışma ve sayısız prototipin ardından ortaya çıkan ROG Keris Wireless, oyunculara mükemmel mouse biçimini sunuyor.
Üç farklı bağlantı moduna sahip ROG Keris Wireless, oyunculara ultra hızlı 2,4 GHz kablosuz, enerji verimliliği sunan Bluetooth® LE veya pillerin değişmesi gerektiğinde kullanılabilen kablolu USB bağlantı seçeneklerini sunuyor. ROG tarafından özel olarak ayarlanan yüksek hızlı sensör 16.000 DPI hassaslık, 400 IPS ve 40 g hızlanmayla yüksek hız ve duyarlılık sunuyor. ROG Keris Wireless'ta ayrıca ROG'ye özgü ittirerek sabitleme imkânı sunan özel anahtar yuvası tasarımı ve altın kaplama birleşme noktasıyla 70 milyon tıklamaya dayanan yeni ROG Micro Switch yer alıyor.
PBT malzemeden üretilen sağlam dokulu sol ve sağ tuşlar, ROG Keris Wireless'a dayanıklılık katıyor. Yuvarlatılmış, %100 TPFE mouse ayakları ise her tür mousepad üzerinde akıcı bir kullanım sağlıyor. ROG Keris Wireless farklı kişiselleştirme seçenekleri sunan farklı renklerde yan tuşlarla geliyor. Son derece yumuşak ROG kablosu da sürtünmeyi azaltarak oyunlarda dikkatinizin dağılmasını önlüyor.
ROG Delta S kulaklık
ROG Delta S oyuncu kulaklığı olağanüstü net ve ayrıntılı sesler sunarak oyunculara büyük avantaj sağlıyor. ROG Delta S, endüstri lideri Hi-Fi sınıfı ESS 9281 CODEC ve QUAD DAC™ teknolojilerine sahip olmasının yanı sıra stüdyo kalitesinde ses dosyalarıyla orijinal kayıtlardaki tüm ayrıntıları sunan Master Quality Authenticated (MQA) teknolojisinden yararlanan ilk oyuncu kulaklığı olma özelliğini de taşıyor. ROG Delta S'teki yerleşik MQA Renderer teknolojisi MQA çekirdek sinyaline bağlanarak MQA dosyalarını açabiliyor ve olağanüstü ses kalitesi elde ediyor. ROG Delta S'teki ASUS yapay zekâ destekli gürültü engelleme özelliğine sahip mikrofon, oyunlarda kristal netliğinde iletişim sağlıyor. Özel ASUS Essence sürücüleri, hava geçirmez bölüm tasarımı ve sinyal saptırma teknolojisi birlikte çalışarak inanılmaz etkileyici sesler oluşturuyor.
Yalnızca 300 gram ağırlığındaki ROG Delta S, ergonomik D biçimli ROG Hybrid kulak yastıklarıyla uzun oyun maratonlarında benzersiz rahatlık sağlıyor. USB-C® bağlantısı, oyuncuların kulaklık değiştirmeye gerek kalmadan PC'de, oyun konsolunda veya mobil cihazlarda oyun oynamasını sağlıyor. Kişiselleştirilebilir dairesel RGB aydınlatma, Aura Sync özellikli diğer cihazlarla birlikte kullanılabiliyor. Ayrıca, kullanıcının sesiyle uyumlu aydınlatma efektleri de bulunuyor.
ROG Scabbard II mousepad
Oyun sistemleri için ideal bir çevre oluşturan ROG Scabbard II, klavye, mouse ve diğer oyun ekipmanları için yeterli alana sahip bir mousepad. Dayanıklı kumaştan ve su, yağ ve toz tutmaz askeri sınıf nano kaplamadan üretilen ürün oyunculara ideal bir yüzey sunuyor. Yıpranmaz dar dikişli kenarlara ve kaymaz kauçuk tabana sahip ROG Scabbard II, oyuncuların en büyük yardımcısı olacak.
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