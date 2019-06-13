Asus ROG Phone 2, 120Hz Ekranla Gelecek
120Hz ekranla gelecek olan Asus ROG Phone 2'nin tanıtımı da kesinleşti
Yeni bir Asus ROG Phone'un temmuzda tanıtılacağı iddiası, Asus tarafından doğrulandı.
Firma, Tencent Games ile ortaklığından bahseden bir gönderisinde Asus ROG Phone 2'nin ismini (Çince olsa da) doğruladı. Asus, telefonun 120Hz ekranla geleceğini de söyledi. 120Hz ekran, saniyede 120 kez yenilenen bir ekran anlamına geliyor ve özellikle oyunlarda daha hızlı tepki vermenizi sağlayabiliyor. Asus ROG Phone 2, bu özelliğiyle 120Hz ekranlara sahip Razer Phone ve Razer Phone 2 ile yarışacak. Bunlar dışında 120Hz ekranlı telefon şu an bulunmuyor.
Oyun telefonları, rekabetin yavaşça arttığı ancak seçeneklerin kısıtlı olduğu bir pazara sahip. Asus yeni ROG Phone telefonuyla, yeni çıkan Black Shark 2 gibi rakiplerinin önüne çıkma şansı bulacak.
Asus ROG Phone'un 120Hz'lik ekranı dışındaki özellikleri şimdilik bilinmiyor. İlk ROG telefonun temmuzda piyasaya sürüldüğüne bakarak, yeni ROG Phone'un da temmuzda satışa sunulmasını bekleyebiliriz.
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