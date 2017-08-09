Bildiğiniz Asansörleri Unutun; Yepyeni Bir Şey Geliyor!
Aşağı - yukarı gidip gelen, sıradan asansörleri unutun! Thyssenkrupp isimli şirketin geliştirdiği asansör sistemi, bildiğiniz her şeyi unutturacak...
Rezidans, AVM, ofis binaları falan derken iyiden iyiye yükselmeye başlayan gökdelenler, yalnızca şehirlerin, ülkelerin çehrelerini değiştirmekle kalmıyor, alışkanlıklarımızı, yaşam biçimimizi de bir o kadar etkiliyor. Elbette bunun karşısında, 160 yıldır işleyen bir teknolojinin değişimini de daha fazla geciktiremezsiniz, değil mi? Evet, orijinal halat asansörü bundan tam 160 yıl önce geliştirilmişti; şimdi ise ona köklü bir yenilik geliyor.
Asansörlerde 160 yıldır işleyen mantık şu: Asansör, yukarı ve aşağı yönde hareket eder. Fakat Thyssenkrupp isimli şirketin tasarladığı MULTI adındaki sistem, buna harika bir eklenti yapıyor. MULTI sistemi ile birlikte, yeni binalarda asansörler yalnızca aşağı – yukarı yönünde değil, aynı zamanda sağa – sola da hareket edecek. Yani mesela 120 katlı bir gökdelende, 47'inci katta 17'inci dairede oturuyorsanız, asansör sizi kapınıza kadar götürebilecek; bunu kabaca bu şekilde düşünebilirsiniz. Sistemin nasıl işleyeceğini görmek içinse, hemen yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz. Thyssenkrupp, MULTI için güzel bir tanıtım videosu hazırlamış...
Fikir ne kadar orijinal olsa da, hatırlayanlar olacaktır: 1997 yılı yapımı olan Cube isimli filmde, "benzer" bir asansör sistemi yer alıyordu.
Ercan Uğurlu
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