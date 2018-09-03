Bilgisayardaki internet görüşmelerine dikkat edin
Bu haberi okuduktan sonra sesli görüşme yaparken ekranınızda görünenlere dikkat etmek isteyeceksiniz!
Hiç konferans görüşmeleri sırasında sinsi bir alışveriş yapmanın keyfini çıkarıyor veya yöneticinizle sohbet ederken bir tatil planlıyor musunuz? Biraz daha dikkatli olmanın vakti gelmiş olabilir. Güvenlik araştırmacıları, görüntülü arama sırasında yalnızca web kamerasındaki sesi kullanarak başkalarının ekranında ne görüntülendiğini bulmanın bir yolunu ortaya çıkardılar.
Ars Technica'nın söylediğine göre, araştırmacılar geçen hafta Santa Barbara'daki CRYPTO 2018 konferansında bulgularını yayınladılar. Synesthesia adlı yöntem, yenilenen bir LCD monitör tarafından yayılan, zorlukla duyulabilen olan 'bobin inlemesini' kullanıyor.
İnleme, sadece video konferanslar sırasında bir web kamerası tarafından yakalanmıyor - aynı zamanda yakındaki bir akıllı hoparlör, akıllı telefon veya ucuz bir USB mikrofonu tarafından da kaydedilebiliyor.
Araştırmacılar, bir monitördeki belirli kalıplarla ilişkili ultrasonik sesleri tanımak için bir sinir ağı geliştirdiler. Eğitimden sonra sistem, ekranda en popüler 10 web sitesinden hangisinin görüntülendiğini %96,4 doğrulukla tespit edebildi.
Synthesia, normalde yok sayılacak verileri kullanarak güvenliği ihlal etmenin sadece yeni bir yolu - tıpkı yaratıcı Thermonator hack'in geçtiğimiz ay gösterdiği gibi, dolandırıcıların kısa zaman önce basılan tuşlardaki artık ısıyı kullanarak parolaları bulmaları da mümkün...
Levent Öztürk
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