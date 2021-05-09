Bilim İnsanlarından Yeni Başarı: Dünyanın En Yoğun Lazeri Geliştirildi!

Bilim insanları bir büyük başarıya daha imza attılar, lazeri rekor seviyede yoğunlaştırmayı başardılar. İşte Dünyanın en yoğun lazerinin geliştirilme hijayesi.