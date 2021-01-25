Bir Dönemin Efsane Sitesi Tucows Download İçin Yolun Sonu Göründü

Bir dönemin en çok kullanılan dosya ve yazılım indirme sitesi Tucows Downloads, yolun sonuna geldi. Efsane download sitesi kapanıyor!

25 Ocak 2021 19:00

Levent Öztürk