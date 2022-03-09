Bir Dönemin İnternetine Damga Vuran Limewire, NFT Pazarı Olarak Dönüyor

İnternet çağında hiçbir şey sonsuza kadar kaybolmuyor ve her şey ürün satmanın kolay bir yolu olarak tekrar tekrar dirilebiliyor. Bir önceki neslin Polaroid ve Atari gibi markalara olan ilgisi, yeni ürünlerle yeni sahiplerine kavuştu. Şimdi ise biraz daha yeni, daha taze bir isim geri dönerek. LimeWire bir NFT pazarı olarak geri dönüyor.
LimeWire, Mayıs ayında "başlangıçta müziğe odaklanan, sanat ve eğlence için ana akıma hazır, dijital koleksiyon pazarı" olarak yeniden hizmete giriyor. Destekçileri, sanatçıların ve hayranların "mevcut NFT sahnesinin teknik engelleri" olmadan dijital varlıklar oluşturup satabilecekleri bir yer olacağına inanıyor. LimeWire,, ilk yıl tamamlanmadan bir milyon istekli alıcının kaydolması umuduyla bir dizi yüksek profilli müzisyenle ortaklık kurmayı hedefliyor.
"NFT acemilerinin" ihtiyaçlarının iyi karşılanmasını sağlamak, kolay kayıt, ABD doları cinsinden fiyatlandırma ve herhangi bir kripto tabanlı ağ geçidinin bulunmaması sözleri de veriliyor. Kullanıcılar, Wyre'ın OpenSea tarafından da kullanılan ödeme platformu aracılığıyla doğrudan kredi kartlarından (veya başka herhangi bir normal paradan) satın alım yapabilecek. Şirket, platform için içerik oluşturacak ve aynı zamanda istekli hayranlarla açık iletişim hatları oluşturacak ve müzik dünyasından "üst düzey sanatçılar" ile çalışacak.
LimeWire'ın dirilişi, aynı zamanda şirketin ortak CEO'ları olan Julian ve Paul Zehetmayr tarafından yönetiliyor. Zehetmayr'lar, Eversign'ın yanı sıra b2b-yazılım şirketleri Currencylayer ve Stack Holdings'in arkasındaki isimler. Julian yaptığı açıklamada, "LimeWire'ı akış platformlarına bir alternatif olarak değil, sanatçıların doğrudan koleksiyonculara özel müzik ve sanat satmaları için ek bir kanal olarak yeniden başlattığımızı unutmamak önemli" dedi.
Tabii ki, geçmişte LimeWire'ı gerçekten seven insanların platforma çok fazla sevgi gösterip göstermediği net değil. Sonuç olarak, bir dönem dosya paylaşım dünyasına yön veren LimeWire'ın artık yasadışı olarak müzik korsanlığı yapılmasına izin vermeyeceği açık. Ancak LimeWire isminin geri döndüğünü görmek, yine de heyecan verici...
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