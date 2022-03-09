Bir Dönemin İnternetine Damga Vuran Limewire, NFT Pazarı Olarak Dönüyor

Geçmişte internete damgasını vuran önemli isimlerden biri olan Limewire, NFT pazarı olarak geri dönüyor!

09 Mart 2022 21:02

Levent Öztürk