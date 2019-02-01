Black Panther hakkında en tepeden açıklama geldi!
Marvel Evreni'nin tepesindeki isim Kevin Paige, Black Panther'ın Oscar adaylıkları için çarpıcı açıklamalarda bulundu.
- Barış Terun
Bundan birkaç gün öncesine; yani 22 Ocak 2018 tarihine geri dönelim. Black Panther, başta "En iyi film" olmak üzere pek çok dalda, Oscar adayı filmler arasına girdi. Ryan Googler'ın yönettiği; Chadwick Boseman, Micheal B.Jordan, American Horror Story'den tanıdığımız Angela Basset, Oscar ödüllü oyuncu Forest Whitetaker ve Martin Freeman ve Sterling K.Brown gibi ustaları kadrosunda barındıran Black Panther, dünyanın en çok izlenen 6 yapımı arasına girmeyi başardı.
Marvel'ın 45 yaşındaki CEO'su Kevin Feige, konuyla ilgili son derece çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kevin Feige, Entertainmet Weekly'e yaptığı açıklamada "Black Panther konusunda alçak gönüllü davrandık. Oysa ki bu filmle ne kadar gurur duysak az. Black Panther, endüstrideki en iyi filmlerden biri. Bu, her açıdan memnuniyet verici. Eserde çalışan kişiler kendilerini şanslı hissettiler ve bizzat her biriyle görüşme onuruna eriştim. Black Panther eşsiz bir zamanda karşımıza çıkan, eşsiz bir yapım... Dahi bir yönetmen, akıllara durgunluk veren oyuncu kadrosu ve muhteşem işler çıkaran ekip Black Panther'ı zirveye taşıdı. Akademi'nin çabamızı ve başarımızı göz ardı etmemesine çok sevindik." ifadelerini kullandı.
1,5 milyar dolardan fazla gişe hasılatı elde eden Marvel yapımı, Akademi tarafından 16 alanda ödüle layık gösterildi. Eser; En İyi Film, En İyi Yönetmen (Ryan Coogler), En İyi Erkek Oyuncu (Chadwick Boseman), En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Michael B. Jordan), En İyi Kadın Oyuncu (Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Angela Bassett), En İyi Kostüm Tasarımı, En İyi Görüntü Yönetmeni (Rachel Morrison) ve En İyi Film Müziği (All the Stars) gibi kategorilerde Altın Heykel için favori oldu. Black Panther, buna ek olarak dünyanın "En İyi Film" adayı gösterilen ilk süper-kahraman filmi oldu.
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