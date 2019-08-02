Black Shark 2 Pro Etkileyen Özelliklere Tanıtıldı
Beklenen yeni cep canavarı Black Shark 2 Pro, füturistik tasarımı ve Snapdragon 855+ işlemcisiyle gerçeğe dönüştü!
Oyun telefonlarının ilk isimlerinden Black Shark, yeni telefonu Black Shark 2 Pro'yu Çin'in Pekin şehrindeki bir etkinlikte tanıttı.
Qualcomm Snapdragon 855+ yonga setiyle gelen Black Shark 2 Pro, daha fütüristtik bir tasarımla geliyor ve "electrick black, ice ash" seçeneklerinin yanı sıra, mavi, turuncu, mor gibi yeni renk seçenekleri sunuyor. 6,39 inç Full HD+ (2340 x 1080) 19,5:9 AMOLED ekranla gelen telefon, DCI-P3 renk gamını yüzde 100 üretebilecek şekilde kalibrasyondan geçirilmiş. Black Shark 2 Pro aynı zamanda 240Hz dokunmatik tepki oranı ve 34,7ms gecikmeye sahip ilk telefon.
Buna karşın ekran yalnızca 60Hz tazeleme hızını destekliyor. Rakip telefonlardan Asus ROG Phone 2'nin 120Hz ekrana sahip olduğunu ancak 49ms ile biraz daha yüksek bir gecikme süresi sunduğunu belirtelim.
Cihazın alüminyum gövdesi en yüksek noktasında 10,07mm kalınlığında. Ağırlığı ise 205 gram. Telefonun kullandığı Snapdragon 855+ işlemci, 2,96GHz'ye overclock edilmiş ve Adreno 640 GPU ile birlikte geliyor. 12GB RAM'e sahip telefonun 128GB/256GB depolama seçenekleri mevcut. Önde ise 20MP'lik bir kamera var. Stereo hoparlörlerle donatılmış olan telefonun parmak izi tarayıcısı, ekranın bulunuyor.
Çift arka kameralı telefonun 48MP Sony IMX586 sensörüne 2x optik zum yapabilen 12MP telefoto lens eşlik ediyor. Son olarak 4.000mAh kapasiteli pille gelen telefon, 27 watt hızlı şarjı destekliyor.
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