Borderlands 3, 2K Games'in Yeni Rekortmeni Oldu!
Borderlands 3, satışa sunulmasının sadece 5 gün sonrasında önemli bir rekoru kırmayı başardı!
- Levent Öztürk
Borderlands 3, 2K'nın tarihindeki en hızlı satan oyun olarak, daha öncekilerin satışını aynı yayın aralığı içerisinde resmi olarak geçti. Aksiyon, rol yapma, shooter öğelerini barındıran serinin üçüncü üyesi için durumun iyi gözüktüğü söylenebilir.
IGN'nin bildirdiğine göre Borderlands 3, piyasaya çıkışının ardından geçen ilk beş gün içerisinde 5 milyonun üzerinde satmayı başardı. Bu, sadece Borderlands 2'den %50 oranında daha fazla sattığı değil, 2K'nın en fazla satan PC oyunu olarak da rekorunu kırdığı anlamına geliyor. Yayıncının söylediğine göre Borderlands 3, beklentileri geçerek "şu ana ana kadar herhangi bir 2K oyunu için en yüksek ön sipariş satışı sayılarına ulaşmayı" başardı.
Borderlands 3'ü PC üzerinde Epic Games Store için özel olarak sunma kararı, başta Steam kullanıcıları olmak üzere, bazı kişileri rahatsız etmişti. Ancak görünene göre bu durum, hayranların oyunu almasını engellemedi. En son Borderlands oyunu PC üzerinde oldukça iyi bir performans sergiliyor ve Steam satışları olmadan bile oldukça fazla kişi oyunu oynuyor.
GameSpot'un söylediğine göre piyasaya çıkış esnasında Borderlands 3, aynı zamanda Twitch üzerinde en fazla izlenen oyun olma başarısını da elde etti. O andan beri oyun için 14 milyon saatin üzerinde içerik üretildi ve bu, geçtiğimiz yaklaşık yedi yıl içerisinde Borderlands 2 için üretilenin yarısından fazlasına denk geliyor.
Rekor kıran satışlar, Borderlands markasının artık 1 milyar dolar çizgisine ulaşmasını da sağlamış oluyor.
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