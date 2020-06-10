Bu Web Sitesi, Hiç Bir Harita ile Yapamayacağınızı Yapmanızı Sağlıyor

Üç boyutlu bir dünyayı iki boyutlu haritada göstermek, her zaman bazı sorunların çıkması ve bazı ödünler vermeniz anlamına geliyor. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, bazı bölümler ezilip büzülürken, bazıları genişliyor veya belirli parçalar dışarıda kalıyor.
Son birkaç gündür internette sıkça paylaşılan The True Size ise ülkelerin boyutlarını birbiriyle karşılaştırmanıza izin veriyor. Başlamak için Grönland'ı (Greenland yazarak) aratıp, onu haritanın diğer bölgelerine taşımayı deneyin. Bunu yaptığınızda, adanın bildiğimiz haritalarda orantısal olarak ne kadar büyük göründüğünü fark edeceksiniz. Benzer bir durum Rusya için de geçerli; ülke aslında göründüğü kadar büyük değil.
Gall-Peters projeksiyonunu temel alan harita, alanların boyutlarını karşılaştırmaya odaklanıyor ve bu konuda kıyaslamaya yönelik doğru boyutlar sağlıyor.
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