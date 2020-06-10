Bu Web Sitesi, Hiç Bir Harita ile Yapamayacağınızı Yapmanızı Sağlıyor

Dünya haritalarında ülkelerin boyutlarına bakıp bir ülkenin diğerlerinden ne kadar büyük veya küçük olduğunu anlamaya çalışıyorsanız, muhtemelen yanlış yapıyorsunuz. İşte gerçek boyutları harita üzerinde karşılaştıran etkileşimli web sitesi.