Bu Yalan Haber, İnternette Koronavirüs'ten Bile Daha Hızlı Yayıldı

ABD'yi saran şaşırtıcı bir iddia, yayılma hızında belki bir an Korona Virüsü'nü bile solladı. Ama gerçek, onunda ortaya çıktı.

ABD'de 'Hastaneler Aslında Boş' Komplo Teorisi

Sosyal platformlarda her gördüğümüze inanmamamız şart, zira yanlış ve hatta kötü niyetle hazırlanmış yalan haberlerin delicesine yayılabildiği bir dönemdeyiz. Benzer bir durum, 'hastaneler aslında boş' iddiasının ortaya atıldığı ABD'de yaşandı.

Twitter'da #FilmYourHospital etiketiyle sosyal platformu adeta saran iddia, hastaneleri ve sağlık çalışanlarını hedef alıyor, hastanelerin aslında boş olduğunu, salgının etkilerinin medya tarafından abartıldığını söylüyordu. Bazı Twitter ünlüleri, bu modanın peşine takılarak boş bekleme odalarının ve otomobil park alanlarının fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmaya başladılar.

Gerçek bilgileri takip edenler için bu iddiaların doğru olmadığını söylemeye gerek bile yok. Bazı hastanelerin çok meşgul görünmemesinin nedeni, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve diğer sağlık kurumlarının hastanelerden acil olmayan tıbbi işlemleri ertelemelerini istemesi.

Yanlış bilgilerin çoğunlukla on binlerce takipçisi olan ABD'nin muhafazakâr politikacılarından ve aşırı sağ politik aktivistlerinden yayıldığı ortaya çıktı.

Yaşananlar, internette her gördüğümüz şeyin aslında göründüğü gibi olmayabileceğini bir kez daha gösterirken, salgının durdurulmasına yönelik çabalara muhtemelen zarar verdi.

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