Büyük Ekranlı iPhone'un Adı iPhone Max Olmayacak!
İddiaya göre Apple, iPhone'un adına eklediği sözcüklerde bu sene de bir değişiklik yapacak.
Yeni iPhone'ların eylülde tanıtılacağını biliyoruz, ancak iPhone Max diye beklediğimiz cihazın adı iPhone Pro olabilir.
Apple, büyük ekranlı telefonlarının adına bir süre "Plus" etiketini eklemiş, geçen sene çıkan iPhone XS Max ile bu etiket rafa kaldırılmıştı. Yeni isimlendirme iddiası iddia ise Twitter'daki CoinX hesabından geldi. İsmini duymamış olsanız bile bu hesabın sahibi, 2018'de çıkan iPhone'ların isimlerini doğru olarak tahmin etmişti.
"iPhone Pro" gerçek olursa hem Pro, hem de Max sürümleriyle karşılaşma ihtimalimiz de var. Ancak Pro'nun Max modelinin yerini alması daha muhtemel. iPhone Pro gibi yeni bir isim, piyasadaki iPad Pro ile eşleşeceğinden Apple'ın ürün serisinin isim düzenini basitleştirebilir. Bununla birlikte bir telefonun "Profesyonel amaçlı" olduğunu, yani iş üretmekte kullanılabileceğini ileri sürmek, biraz abartılı olacaktır.
Bu sene tanıtılacak iPhone'ların en azından bazılarının, arkada kare şekilli, üç lensli bir kamera öbeğiyle gelmesi bekleniyor. Bunun dışında her zamanki performans geliştirmeleriyle karşılaşacağız. Tasarımda ise iPhone XS'ye kıyasla büyük bir değişiklik olmayacak.
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