21. yüzyılın en iyi dizisi Breaking Bad oldu!

Son 20 yılın en iyi dizisi hangisiydi? Farklı tarzlar ve düşünceler nedeniyle herkesin favori dizisi değişebiliyor. Peki pek çok kişi tarafından en beğenilen dizi hangisiydi?
Lad Bible bu konuya eğildi ve takipçilerine hangi dizinin 21. yüzyılın en iyi dizisi olduğunu sordu. Tabii pek çok farklı fikir vardı ancak en fazla adı geçen dizi Breaking Bad oldu.
Breaking Bad En Fazla Beğenilen Dizi Oldu
Toplamda 11.429 oyun %50,2'sini alan Breaking Bad tüm rakiplerini geride bıraktı. Breaking Bad dizisinin ardından en fazla beğenilen üç dizi daha var:
- Peaky Blinders
- Stranger Things
- Mad Men
Diğer yarı finalin kazananı ise Game of Thrones oldu.
Breaking Bad Dizisi Konusu Nedir?
Lisede kimya öğretmenliği yapan Walter White bir gün doktordan ileri safhada akciğer kanseri olduğunu öğrenince ölümünün ardından geride kalan ailesine maddi birikim sağlamak istiyor. Uyuşturucu yapımında ustalaşan eski bir öğrencisi Jesse Pinkman ile beraber uyuşturucu işine giren Walter White, yüksek kalitede ve saflıkta metamfetamin üretiyor. Bu üretim ikiliyi uyuşturucu ticaretinin en riskli yollarına da bulaştırıyor.
Dizinin başrollerini deneyimli aktör Bryan Cranston ve Aaron Paul paylaşıyor.
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