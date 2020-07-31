21. yüzyılın en iyi dizisi Breaking Bad oldu!

Son yılların en fazla beğenilen dizisi hangisi? diye sorulduğunda onlarca yapım akıllara geliyor. Bu nedenle son 20 yılın en beğenilen dizisi soruldu ve 11.429 kişiden yanıt alındı. Breaking Bad en iyi dizi seçildi.