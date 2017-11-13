Call of Duty'ye Sürpriz Suçlama
Call of Duty serisi, Activision'ın başına büyük dert açabilecek sürpriz bir davanın konusu oldu!
Reuters'ın haberine göre Humvee üreticisi AM General LLC, Call of Duty serisinin yayımcısını, askeri araçlarını oyunlarda izinsiz kullanmaları sebebi ile mahkemeye vermiş durumda. Bu davada AM General LLC, Avitivision Blizzard Inc'i hem Humvee hem de HMMWV telif haklarını oyunlarında, ilgili oyuncak ve kitaplarda kullanarak "milyarlarca dolar kazanmak" ile suçluyor.
High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (Yüksek Hareketli Çok Amaçlı Tekerlekli Araç – HMMWV veya Humvee) dört çeker araçları, Irak ve Afganistan gibi savaş alanlarında kullanılan bir hafif askeri kamyonet. 2003 yılında hayatına başlayan ve o tarihten beri de satış rekorları kıran Call of Duty oyunlarının sanal savaş alanında da bu araçlardan bol miktarda görülüyor. 2016 yılına kadar Activision, 250 milyonun üzerinde kopya sattığını ve 15 milyar dolardan fazla gelir elde ettiğini belirtmekteydi.
AM General, kamyonetlerinin bu başarıda büyük bir role sahip olduğunu düşünüyor. Söylenilenlere göre video oyun yayımcısı ile bir yıldır süren görüşmelerin başarısız olması sebebiyle de firma, artık mahkeme aracılığı ile telafi ödemesi almayı planlıyor. Activision ise beklemekte olan bu yasal durum hakkında yorum yapmayı reddediyor...
Levent Öztürk
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