Canon'dan Aynasız Fotoğraf Makinelerinde Tarih Yazacak 2 Yeni Model

Canon, fotoğraf tutkunlarının bir süredir vazgeçemediği devrim niteliğindeki EOS R sistemine iki yeni fotoğraf makinesi daha ekledi. Gelecek teknolojiler göz önünde bulundurularak ve RF bayoneti temel alınarak geliştirilen EOS R ailesinin yeni üyeleri EOS R5 ve EOS R6, profesyonel aynasız fotoğraf makinesi kavramını yeniden tanımlıyor.