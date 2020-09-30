Chrome'a "Pencereleri Yeniden Adlandırma" İşlevi Geliyor

Google, Chrome'un en son Canary yapılarında yeni bir pencere yönetimi işlevini test etmeye başladı. Yeni işlev, pencerelerin başlık çubuğuna veya görev çubuğundaki simgesine sağ tıklayarak pencereleri isimlendirmenize izin veriyor.
Yeni işlev, sekme gruplarını farklı pencerelerde tutan kullanıcıların işine yarayabilir. Örneğin işle ilgili sekmeleri bir pencerede, kişisel sayfaları bir başka pencerede tutuyorsanız, bunları yeniden adlandırarak ayırt etmeyi kolaylaştırabiliyorsunuz. Birden fazla sekmenin açık olduğu Chrome pencereleri normalde şu an açık olan sekmenin adını ve diğer sekmelerin sayısını gösteriyor. Aynı davranışa Alt + Tab kısayolunu kullandığınızda da rastlıyorsunuz.
Yeni işlev Windows'taki Canary yapılarında herhangi bir ayar değişikliğine gerek kalmadan aktif hale getirilmiş durumda. İşlevin Canary yapılarında henüz ortaya çıkması, final sürüme ulaşmasının biraz zaman alabileceği anlamına geliyor.
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