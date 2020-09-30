Chrome'a "Pencereleri Yeniden Adlandırma" İşlevi Geliyor

Chrome'un geliştirici sürümünde ortaya çıkan yeni işlev, Google'ın tarayıcısını birden fazla pencerede kullananlar için son derece faydalı olacak!

Chrome'a Pencereleri Yeniden Adlandırma İşlevi

Google, Chrome'un en son Canary yapılarında yeni bir pencere yönetimi işlevini test etmeye başladı. Yeni işlev, pencerelerin başlık çubuğuna veya görev çubuğundaki simgesine sağ tıklayarak pencereleri isimlendirmenize izin veriyor.

Yeni işlev, sekme gruplarını farklı pencerelerde tutan kullanıcıların işine yarayabilir. Örneğin işle ilgili sekmeleri bir pencerede, kişisel sayfaları bir başka pencerede tutuyorsanız, bunları yeniden adlandırarak ayırt etmeyi kolaylaştırabiliyorsunuz. Birden fazla sekmenin açık olduğu Chrome pencereleri normalde şu an açık olan sekmenin adını ve diğer sekmelerin sayısını gösteriyor. Aynı davranışa Alt + Tab kısayolunu kullandığınızda da rastlıyorsunuz.

Yeni işlev Windows'taki Canary yapılarında herhangi bir ayar değişikliğine gerek kalmadan aktif hale getirilmiş durumda. İşlevin Canary yapılarında henüz ortaya çıkması, final sürüme ulaşmasının biraz zaman alabileceği anlamına geliyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Bu dizi çok konuşulacak!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 1 Ekim 2020 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı TV, cep telefonu yer alıyor
NBA finali ne zaman oynanacak? 2020 NBA finali için geri sayım
Thumbnail nedir? Thumbnail ne işe yarar?
PUBG Mobile Lite nedir? Nasıl oynanır?
Günün En çok Okunanları
Çeşme Suyu Kullananlara İnsanların Beynini Yiyen Amip Şoku
Yeni Call of Duty Oyunları İçin NVIDIA Reflex Duyuruldu!
Windows XP'nin İçerisinde Gizlenen Bir Macintosh Teması Ortaya Çıktı
Nvidia ve NEC'ten, Yeni "Dünya Simülatörü" Süper Bilgisayar
Microsoft Edge, Şimdi de Windows 10'un Ayarlar Uygulamasına Girdi

 

 