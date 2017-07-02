Çift Ekranlı Yeni Telefon Göründü: Meizu Pro 7
Çinli cep devinin merakla beklenen yeni telefonu Pro 7'den sızan yeni görüntüler, heyecan yaratacak cinsten...
Son birkaç haftadır, internette Meizu'nun yeni telefonu Pro 7'ye dair sızıntılar görülüyordu. Henüz resmi olarak açıklanmamış her cihazı görmek eğlencelidir, fakat Pro 7 arka kısmındaki ekranıyla ekstra bir beklenti oluşturuyor.
Bir kılıf üreticisinden gelen yeni kareler, cihazın arka kısmındaki ekranı gösteriyor. Ekranın e-ink türevi bir teknoloji olması beklense de, tam-renk LCD olma ihtimalini destekleyen bilgi sızıntıları da olmuştu. Bu cihaz arkasında bir e-ink ekran sunan ilk telefon olmayacak, üretici Yota daha önce bu özelliğe sahip iki cep telefonu çıkarmıştı. Tüm bunlar bir yana, kesin bilgilere ulaşmamız için fazla beklememiz gerekmeyecek, çünkü büyük ihtimalle cihaz 26 Temmuz'daki bir etkinlikte resmi olarak açıklanacak.
Pro 7'nin sahip olacağı düşünülen diğer özellikler ise şöyle:
-3D dokunma özelliklerine sahip 5.2 inç AMOLED ekran
-MediaTek HElio X30
-6GB RAM
-Çift 12MP kamera sensörü ve 16MP ön kamera
-3.5mm kulaklık girişi
Yukarıda dediğimiz gibi, Meizu'nun cihazı açıklaması ve bu özellikleri doğrulaması için birkaç hafta daha beklememiz gerek...
H. Hüseyin Öztürk
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