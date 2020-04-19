Çocuklar teknolojinin gücüyle buluştu!

23 Nisan'ın 100. Yılına özel bir videoda çocuklar müziğin ve teknolojinin gücüyle buluştu!

Çocuklar teknolojinin gücüyle buluştu!

Microsoft Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100'üncü yılına özel olarak Barış İçin Müzik Vakfı koro üyelerini teknolojiyle bir araya getirdi. "Dere geliyor dere" türküsünü evlerinde söyleyen ve enstrümanlarıyla çalan çocuklardan gelen görüntüler birleştirilip bir video oluşturuldu. Bu videoda çocukların umut dolu seslerini, gülen yüzlerini ve ahenkli enstrümanlarını uyum ve coşkuyla sunan Microsoft, "her şeye rağmen teknolojiyle şarkı söylemeye devam" dedi.

 Videoyu aşağıda seyredebilirsiniz:

Teknolojinin Birleştirici Gücüyle Şarkı Söylemeye Devam EdiyoruzTeknolojinin Birleştirici Gücüyle Şarkı Söylemeye Devam Ediyoruz
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız’ın bu sene 100. yılını kutluyoruz. Sosyal mesafemizi korumak adına evde olduğumuz şu günlerde, biz de bu özel günü müziğin ve teknolojinin ilham veren gücüyle kutlamak istedik. Bir araya gelemeyen Barış İçin Müzik Vakfı Koro üyelerini teknoloji sayesinde buluşturduk. Ve dünya için umut dolu bir video hazırladık. Microsoft Türkiye olarak, “şarkı söylemeye devam” diyor, ulusumuzun, tüm çocukların ve içindeki çocukla yaşayanların bayramını kutluyoruz. #23Nisan #TeknolojiyleBirlikteyiz

Daha fazlasını başarmaları için insanlara ve şirketlere güç katan Microsoft, fırsat eşitliğine sahip olamayan çocuklara karşılıksız müzik eğitimi sunan Barış İçin Müzik Vakfı koro üyeleriyle unutulmaz bir projeye imza attı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100'üncü yılına özel olarak hazırlanan videoda, koro üyeleri kendi evlerinde Microsoft Teams ile kaydettikleri solo videolarını Microsoft'a gönderdi. "Dere geliyor dere" türküsünün koro ve enstrüman videolarını teknolojinin gücü ve müziğin evrensel diliyle birleştiren Microsoft, 23 Nisan'ın ruhunu dünyaya taşıdı. Microsoft, 85 koro üyesiyle oluşturduğu videoyla tüm çocukların ve içinde çocukla yaşayanların bayramını kutlayarak, teknolojinin gücüyle "şarkı söylemeye devam" dedi.

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