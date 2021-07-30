Çok Yakında Tüm Mercedes Modellerinin Birer Elektrikli Sürümü de Olacak!

Mercedes elektriklenme hızını 2025'e kadar daha da arttırmayı planlıyor: Tüm Mercedes modellerinin birer elektrikli sürümü olacak!

  • Levent Öztürk
Tüm Mercedes Modellerine Elektrikli Sürüm!
Mercedes-Benz

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