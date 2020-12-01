Çölün Ortasında Bulunan Gizemli Monolit, Yine Gizemli Bir Biçimde Kayboldu

Utah çölünde fark edilen ve nereden geldiği bilinmeyen gizemli monolit geçtiğimiz hafta manşetlere konu olmuştu. Son yapılan açıklamada ise, bu garip nesnenin, yine gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğu açıklandı.