Corona Salgınına Karşı PC'nizi Kullanın!

Corona virüsünün kapımıza dayanması sizi endişelendiriyorsa, yalnız olmadığınızdan emin olabilirsiniz. Ancak oturduğunuz yerde korkmak yerine, PC'nizin işlem gücünü kullanarak virüsü yenmeye yönelik bir şeyler de yapabilirsiniz.
Stanford Üniversitesi'nin bir girişimi olan Folding@Home, Corona virüsünün araştırmacılar tarafından daha iyi anlaşılması ve ortadan kaldırılması için bilgisayarınızın boş kaynaklarını bağışlamanızı istiyor. Yani karşımızda uzayda yaşam arayan SETI@Home benzeri bir girişim var.
Folding@Home'u destekleyen araştırmacılar, virüsün akciğerlere nasıl bulaştığını ve virüsün akciğer hücrelerindeki reseptör proteinine yapışmasını engelleyecek yolları bulmayı umuyorlar. Geniş anlamdaki amaç ise SARS virüsünde olduğu gibi virüsü engelleyecek bir terapötik antikor geliştirmek.
PC'nizin boştaki işlem gücüyle araştırmalara yardım etmek istiyorsanız, Folding@Home Windows uygulamasını buradan indirebilir ve çalıştırabilirsiniz.
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