ABD'de Bir Kadın, 21 Yıl Önce Kaybolan Küçük Kız Olduğunu İddia Ediyor!

Indiana'da bir kadın, 21 yıl önce ABD - Virginia'da kaybolan ve oz amandan beri hakkında hiç bir haber alınamayan Brittany Renee Williams olduğunu kanıtlayacak DNA kanıtına sahip olduğunu iddia ediyor.
Brittany Renee Williams, Henrico, Virginia'dan Kim Parker'a ait bir koruyucu aile evinden kaybolduğunda yedi yaşındaydı. Polis olayı incelemeye başladığında, kız ne okula gelmiş ne de Parker tarafından mahkemeye götürülmüştü. Parker, üvey çocuklarına yönelik fonları alarak kendi banka hesabına aktarma yoluyla dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktıktan sonra sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldığı için davanın baş şüphelisiydi.
Williams'ın kaybolmadan önce yaşadığı evin bahçesinin kazılmasını ve aradan geçen birçok yılın incelenmesini içeren kapsamlı bir aramadan sonra polis, herhangi bir kanıt bulamasa da kızın öldüğüne inandı. Parker ise Williams'ı kendisine bakamayacak duruma geldikten sonra iki kadınla birlikte yaşaması için California'ya gönderdiğini iddia etti. Kadınlar bunu yalanladı.
Polis, AIDS ilacı olmadan Brittany'nin hayatta kalmasının hiçbir yolu olmadığını varsayıyordu. Zira HIV virüsü taşıdığı biliniyordu. Ancak yıllar sonra ve 800 kilometre uzakta, kendisi evlatlık alınmış olan Kaylynn Stevenson, Fort Wayne, Indiana'da kendi aile geçmişini araştırırken, Brittany'nin kaybolmadan hemen önce çekilmiş bir fotoğrafına rastladı. Stevenson, çocukluğunun çoğunu hatırlayamıyordu ama aklının bir köşesinde "Williams" adı vardı. Bu ismi ve "kayıp çocuklar" kelimelerini kullanarak arama yaptığında fotoğrafı bulduğu ve Stevenson, fotoğraftaki kızın kendisi olduğuna hemen ikna oldu.
NBC 12 ile yaptığı görüşmede "Karımı uykusundan uyandırdım ve 'Bu benim!' dedim. 'Kendimi gördüğümde tanırım. Bu benim!'"
Stevenson, boynunda bir ben, karnında ve göğsünde yara izleri de dahil olmak üzere Williams'ın çeşitli ayırt edici özelliklerine sahip. Stevenson, çocukken hastanede olduğunu hatırlıyor ve kateterlerin izleri, Williams'ın polis tarafından listelenen tanımının bir parçasıydı.
Stevenson, NBC 12'ye o zamandan beri özel bir DNA testi yaptırdığını söyledi ve bu da ona Brittany'nin annesinin başka bir kızı olan Anastasia McElroy ile üvey kız kardeş olma olasılığının %95.83 olduğunu gösterdi. NBC 12 ikili ile iletişime geçti ve ikisi de Stevenson'ın Williams olduğuna inanıyor.
Bununla birlikte, en tuhafı Williams bunca yıl nasıl hayatta kaldığı olmak üzere bazı sorular varlığını koruyor. Şimdi ilk adı olarak "Brittany"yi kullanan Stevenson'a yapılan testler AIDS ya da HIV pozitif olduğu göstermiyor. İlk teşhisin bir hata olup olmadığı veya hikayenin henüz bilmediğimiz başka kısımlarının olup olmadığı belli değil. Yine de, bu gizem Stevenson'ın şüpheye düşmesine sebep olmadı.
NBC 12 ile yaptığı görüşmede "Kan yalan söylemez ve DNA testi hiç yalan söylemez" dedi. "AIDS olmayabilirim ama ben Brittany Renee Williams'ım."
Yerel polis ve FBI davayı yeniden açtı ve hem Stevenson hem de McElroy'dan DNA örnekleri aldı...
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