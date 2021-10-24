ABD'de Bir Kadın, 21 Yıl Önce Kaybolan Küçük Kız Olduğunu İddia Ediyor!

ABD'de 21 yıl önce iz bırakmadan kaybolan kız olduğunu iddia eden kadın, herkesi şaşırttı. Ama bu şaşkınlığın nedeni, sadece ortaya çıkması değildi...

24 Ekim 2021 00:02

Levent Öztürk