COVID-19 Korkusuyla At İlacı Kullananlar Bile Olduğunu Biliyor muydunuz?

Covid-19'u çevreleyen yanlış bilgiler furyası devam ederken, şimdi de birilerinin, hastalıktan korunmak için at ilacı içtiği açıklandı. Ama tek gariplik, at ilacı kullanılması da değil...