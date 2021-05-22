COVID-19 ve Sonrasında Diş Tedavisi Nasıl Yapılmalı? Yenilikler Neler?

COVID-19 salgını hayatımızın pek çok alanını derinden etkiledi. Özellikle diş hekimliği dahil olmak üzere bütün sağlık sektöründeki kuralları değiştiren COVID-19, bir diğer pencereden bakıldığında ise analogdan dijitale geçiş trendini hızlandırdı.
Peki, COVID-19 sürecinde diş tedavisi nasıl yapılmalı? Ağız içi tarama yöntemlerindeki en yeni teknolojiler hangileri? Ortodontik tedavi hakkında bilinmesi gerekenler neler? Dijitalleşmenin faydalarını görebildiğimiz bu süreçte sağlık teknolojileri alanında ne gibi gelişmeler yaşandı? Tüm bu soruları ve daha fazlasını Align Technology Türkiye Genel Müdürü Evren Köksal'a yönelttik.
Ortodontik tedavi hakkında ne söylemek istersiniz? Bu konuda yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz?
Align Technology, ortodontik ve restoratif diş sağlığı alanında dünyanın en gelişmiş şeffaf plak sistemi ve iTero ağız içi tarayıcı ve hizmetlerinin tasarımını, üretimini ve pazarlamasını gerçekleştiren, küresel bir medikal cihaz şirketidir. Align Technology 2018'de İstanbul'da ofis açtı ve o zamandan günümüze yerel ekibi büyütmeye, eğitim ve pazarlama çabalarına yatırım yapmaya devam ediyor. Bugüne kadar tüm dünyada 10.2 milyon hastanın tedavi edilmesini sağlayan Invisalign tedavisi, kişiye özel olarak üretilen bir dizi şeffaf plakla dişlerin doğru hizalanması için modern ve dijital tabanlı bir yaklaşım sunuyor.
En gelişmiş şeffaf plak sistemi olan Invisalign, gözle neredeyse görünmeyen, yeme ve diş temizliği anında kolaylıkla çıkarılabilen, kişiye özel olarak üretilmiş bir dizi özel şeffaf plak vasıtasıyla hastaların dişlerinin hizalanmasını sağlıyor. Şeffaf plaklar, Invisalign sertifikalı hekimler tarafından uygulanıyor ve günde 20 ila 22 saat boyunca takılması gerekiyor. Hastalar, şeffaf plakları hekimlerin tavsiyesine bağlı olarak haftada bir ya da iki kez değiştiriyorlar. Bu sayede diş hizalanması kademeli olarak sağlanıyor. Tedavinin karmaşıklığına bağlı olarak ilk sonuçlar altı ay gibi kısa bir sürede gözle görülür hale gelebiliyor.
Tedavi tamamen dijital olarak planlanıyor. Her bir şeffaf plak, ClinCheck adını verdiğimiz kişiye özel 3 boyutlu sanal bir modelleme yazılımı, hızlı üretim süreçleri ve kitlesel kişiselleştirmenin yanı sıra SmartTrack adını verdiğimiz özel olarak geliştirilmiş bir materyalin birleşiminden meydana geliyor.
Türkiye'deki mevcut Invisalign portföyü yetişkinlerin yanı sıra ergenlik çağındaki ve erken diş çıkarma dönemindeki daha genç hastalara yönelik özel tedavi seçeneklerini içeriyor. Tedavi seçenekleri basit hizalamadan karmaşık hareketlenmelere ve tedavi sonrası hizalanmanın korunmasına kadar geniş bir yelpazeye uzanıyor.
Invisalign tedavisi ayrıca diş hizalamasında estetik kaygılara da hitap ediyor. Invisalign tedavisinin yaygınlaşmasındaki en önemli etkenlerden biri plakların şeffaf ve gözle neredeyse görülemiyor olması ile hastanın günlük rutinini etkilememesi. Invisalign tedavisinde şeffaf plaklar yeme ve içme anlarında çıkarılabildiği için hastaların yeme alışkanlıkları sınırlanmamış oluyor.
Sağlık teknolojileri alanında yakın zamanda olan gelişmelerden bahsedebilir misiniz? (genel olarak)
COVID-19'un getirdiği yeni gerçekliğe alışırken öğrenebileceğimiz bir sürü şey var. Bunların birçoğu 'normal' hayat tarzımıza geri döndükten sonra da yaşamlarımızdaki varlığını sürdürecek.
Dijitalleşmenin faydaları COVID-19 salgını döneminde açık bir şekilde görüldü. Sağlık sektörünün de hasta güvenliğini önceliklendirerek, analogdan dijitale geçiş trendini desteklemesi gerektiğini düşünüyorum.
Bu trendlerden bir tanesi Türkiye'nin yanı sıra dünya çapında da uygulanmasının yaygınlığına tanıklık ettiğimiz tele-sağlık servisi. Hastalar online platformlar ve kanallar üzerinden sağlık uzmanları ile sanal randevulara katılabiliyor. Evden dışarı adımını atmadan medikal uzmanlara ve sağlık servislerine ulaşabilmenin kolaylığı hem zaman ve enerji tasarrufunda yardımcı oluyor hem de pek çok insana yoğun gündelik yaşamları çerçevesinde yeni kolaylıklar sunuyor.
COVID-19 salgını son aylarda diş hekimliği dahil olmak üzere bütün sağlık sektöründeki kuralları ve regülasyonları etkiledi. Teknolojiye erişimimiz olmadan bunların hiçbiri mümkün olmazdı.
Ağız içi tarama yöntemlerindeki en yeni teknolojilerden bahsedebilir misiniz?
iTero ağız içi tarayıcılar, hasta deneyimini geliştirerek ve kliniksel hassasiyeti yükselterek günümüzün diş hekimliği uygulamalarını geleceğe taşıyor. iTero ağız içi tarayıcının paralel eş odaklı görüntüleme teknolojisi, doğru renkli taramalar elde etmek için optik ve lazer taramayı kullanıyor. iTero Element, inovatif teknolojisi ile hem ortodonti hem de restoratif diş hekimliğindeki uygulamaları güçlendiriyor. Ağız içi tarama ve tedavi teknolojilerimiz sayesinde ortodonti tedavilerinde kullanılan manuel kalıpların yerini 3 boyutlu tarayıcılar alıyor.
Türkiye'deki portföyümüzün en yeni üyesi iTero Element 5D tarayıcı, doktorlara zararlı radyasyona maruz kalmadan diş arası çürükleri tespit edebilmelerinde yardımcı oluyor. Böylelikle hastalarına daha iyi bir tedavi sunabiliyorlar. Diş hekimleri, bu yeni görüntüleme sistemiyle her hastayı her ziyarette verimli ve etkili bir şekilde tarayabiliyor ve tedavi seçeneklerini birlikte görselleştirebiliyorlar.
3 boyutlu baskı teknolojilerinin ve yapay zekanın kullanımının bu sektöre katkıları nelerdir?
Dijital diş hekimliğinin evrimine olanak sağlayan teknoloji ve inovasyon, misyonumuzun kalbinde yer alıyor. Hem Invisalign tedavimizden hem iTero ağız içi tarayıcı ailemizden hem de analog uygulamaları dijital çağa taşımada sağladıkları sonuçlardan gurur duyuyoruz.
Align Technology, bugün dünyanın en büyük özel 3 boyutlu baskı üretim alanlarından birine sahip. Her gün 500.000'e yakın benzersiz şeffaf plak üretiyoruz. Dijitalleştirilmiş diş hekimliği ve 3D baskı kullanımındaki bu süregelen çabalar sayesinde, diş hekimlerinin daha güzel gülümsemeler yaratmalarına ve Türkiye'deki, EMEA bölgesindeki ve diğer bölgelerdeki hastalara harika tedavi sonuçları sağlamalarına yardımcı olduk.
Tedavi planlamasını doktorlar için daha da sezgisel hale getirmek ve tedavi öngörülebilirliğini artırmak için 10 milyondan fazla vakadan alınan verilerden yararlanıyoruz.
Herkesin evde kalmak zorunda kaldığı kapanma günlerinde, sanal muayene ve tele-tıp gibi uygulamalar daha popüler hale geldi. Sanal randevu sistemleri hakkında neler söylemek istersiniz?
COVID-19 döneminde, doktorların hastalarla bağlantı kurmak ve hastaları izlemek için daha iyi bir yönteme ihtiyaç duyduğu açık bir şekilde ortaya çıktı. Diş hekimliği hizmetlerinde dijitalleştirilmiş bir iş akışına olan talep katlanarak arttığı için sanal randevu sistemlerini daha çok aranır hale getirdi. Bu dönemde, Invisalign Sanal Randevu ve Invisalign Sanal Bakım, doktorların hastaları ile aynı fiziksel konumda olmadıklarında bile bir dizi muayenehane hizmetini yönetmelerine olanak tanıyan uygulamalar olarak, onlara yardımcı olmamızı sağladı. Doktorlar, hasta ilerlemesini izlemek, muayenehane içi randevuları azaltmak ve tedavi sırasında hasta bakımının sürekliliğini sağlamak için çeşitli platformlar aracılığıyla görüntülü görüşmeleri, metinleri ve hasta tarafından gönderilen fotoğrafları kullanmaya başladı.
Invisalign Sanal Randevu aracı, doktorların hastalarla KVKK uyumlu video randevularını kolayca planlamasını ve kurmasını sağlıyor. Doktorlar ve muayenehane personeli bir video konsültasyonu ve Invisalign tedavisi planlayabiliyor. Invisalign Sanal Bakım, My Invisalign uygulamasının içinde bulunuyor ve uzaktan konsültasyonlar, tedavi ilerlemesinin değerlendirilmesi ve tedavi sırasındaki ayarlamaları veya olası endişeleri iletmek için kullanılabiliyor. Hastalar kolay kullanımlı My Invisalign uygulamasını tedavilerine devam etmek için kullanıyor. Uygulama aracılığıyla fotoğraflarını doktorlara iletebiliyor, doktorlar bu fotoğrafları Invisalign Doktor Sitesi'nde gözden geçirebiliyor, sonrasında ise hastalarına gerekli talimatları aktarabiliyor. Böylelikle Invisalign tedavi sürecinin yolunda gitmesi sağlanıyor.
Ortodonti teknolojilerinin geleceğini nasıl öngörüyorsunuz? Kişiselleştirilmiş ortodonti yakın gelecekte önemli bir rol oynayacak mı?
Diş hekimliği endüstrisi hızlı bir tempoda online platforma geçiş yapıyor ve Align Technology de şeffaf plakları, ağız içi tarayıcıları ve bir dizi dijital araçla diş kliniklerinin dijital dönüşümünde öncü bir rol üstleniyor. Salgın sırasında ve geleceğe yönelik olarak Invisalign sertifikalı hekimlere fayda sağlayacak yeni dijital çözümler üretiyoruz.
Bu kriz sırasında öğrendiğimiz bir şey varsa o da dijital dönüşümü ileriye dönük bir adım olarak görüp benimsemek. Her sektörde, iş yerleri fiziksel zorluklarla boğuşurken, dijitale öncelik veren şirketlerin iş stratejilerini, servislerini ve ürünlerini dönüştürüp ayakta durabilecekleri hatta işlerini büyütebilecekleri olanaklar yaratması giderek netleşen bir sonuç haline geliyor.
Dijitalleşme bir öğrenme sürecini beraberinde getirse de diş hekimliği endüstrisi gelecekte karşımıza çıkacak çeviklik kültürünü oluşturmak için şimdiye kadar görülmemiş bir fırsata sahip.
Align Technology olarak, Türkiye'yi ve bölgemizi dijitalleşme yolculuğunda desteklemeye kararlıyız. Misyonumuz diş hekimliği ve ortodontide sınırları zorlamak, dijital dönüşümü yönetmenin yanı sıra metali ve analoğu geçmişte bırakmak.
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