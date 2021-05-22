COVID-19 ve Sonrasında Diş Tedavisi Nasıl Yapılmalı? Yenilikler Neler?

COVID-19 salgını hayatımızın pek çok alanını derinden etkiledi. Özellikle diş hekimliği dahil olmak üzere bütün sağlık sektöründeki kuralları değiştiren COVID-19, bir diğer pencereden bakıldığında ise analogdan dijitale geçiş trendini hızlandırdı. Peki, COVID-19 sürecinde diş tedavisi nasıl yapılmalı?