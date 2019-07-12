Cyberpunk 2077 İçin PC Müjdesi!

Eğer çok güçlü bir PC'niz yoksa, herkesin merakla beklediği Cyberpunk 2077'yi oynayamayacak mısınız? Güzel haber, içeride...

12 Temmuz 2019 09:00

Levent Öztürk