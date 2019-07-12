Cyberpunk 2077 İçin PC Müjdesi!
Eğer çok güçlü bir PC'niz yoksa, herkesin merakla beklediği Cyberpunk 2077'yi oynayamayacak mısınız? Güzel haber, içeride...
- Levent Öztürk
Cyberpunk 2077 söz konusu olduğunda, CD Projekt Red'in UI yöneticisi Alvin Liu'nun da belirttiği üzere, geliştirme ekibi önceliği konsollara veriyor. Wccftech ile yapılan bir röportajda Liu, Cyberpunk 2077'nin düşük seviye donanımlar için optimizasyonu konusunda yaşanan zorluklar hakkında konuştu.
Kendi özel RED Engine'lerinin bulunduğunu belirten Liu, öncelikle birinci sınıf platformlar olarak konsolları hedeflediklerini ve görsellerin orada çok güzel gözüktüğünü söyledi. Ama bunun, düşük seviyeli PC'lerde oyunun kötü görüneceği anlamına gelmediğini de söyledi: "Eğer PC sisteminiz için bir servet harcamadıysanız, bu oyunu oynayamayacağınız ya da çok kötü grafiklerle karşılaşacağınız anlamına gelmiyor. Grafikler, yeni nesil konsollardaki kadar iyi olmasa da, oldukça etkileyiciler. Yani optimizasyon konusunda bir sıkıntı çekmeyeceğiz""
PS5 ve Xbox Project Scarlet gibi yeni nesil donanımların çok yakında oldukları düşünülürse geliştirme ekibinin öncelikli olarak konsollara odaklanması pek şaşırtıcı değil. CD Projekt Red, geçtiğimiz yıl VG247 ile yapılan bir röportajda Cyberpunk 2077'nin gelecekteki oyun teknolojisi ile çalışabileceğini söylemişti.
CD Projekt Red başkanı Adam Kicinski ise, yaptığı açıklamada yeni neslin henüz duyurulmadığını, bu yüzden sadece tahminde bulunabileceklerini söylerken, teknoloji açısından Cyberpunk'ın oldukça gelişmiş olduğunu ve teknolojilerinin gelecek nesiller ile uyumlu olmaya hazır olduğunu söylemişti: "Oyun, gelecekteki güçlü ekipmanları kullanabilecek bir şekilde geliştirildi."
Liu'nun yorumları da Cyberpunk 2077'nin platformlar arası bir oyun olacağını ve hem var olan hem de gelecek olan konsol nesillerinde yayımlanacağını gösteriyor.
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