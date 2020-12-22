CyberPunk 2077'nin "Mobil" Sürümü Çıktı; Ama Fidye Yazılımı Olarak!

Eğer CyberPunk 2077'yi Android'li telefonunuzda oynamak gibi bir hayaliniz varsa ve bir şekilde bu uygulamayı indirdiyseniz, başınız büyük belada demektir.