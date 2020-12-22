CyberPunk 2077'nin "Mobil" Sürümü Çıktı; Ama Fidye Yazılımı Olarak!

Kendini uzun zamandır heyecanla beklenen açık dünya video oyunu CyberPunk 2077'in mobil sürümü olarak tanıtan bir fidye yazılımı (ransomware), Kaspersky araştırmacıları tarafından keşfedildi. Dahası, bu kötü amaçlı yazılımın bir Windows sürümü de bulundu.
Kaspersky kötü amaçlı yazılım (malware) analisti Tatyana Shishkova tarafından açıklanan sahte bir internet sitesi, Google Play Store gibi gözükecek şekilde tasarlanmış ve CyberPunk 2077 oyununun mobil sürümünü öneriyor gibi gözüküyor. Ancak indirmeyi kabul eden kullanıcının cihazına bir fidye yazılımı kuruluyor.
CyberPunk 2077'yi A'dan Z'ye İnceledik...
Neyse ki CoderWare adı verilen bu fidye yazılımı içerisine gömülmüş bir anahtar kullanıyor ve bu da fidye ödemeye gerek kalmadan kullanıcılarının dosyalarının bir şifre çözücü ile kurtarılabilmesi anlamına geliyor. Fidye yazılımı talimatlarına göre kurbanların, saldırganlara 500 dolar değerinde bitcoin göndermek için 10 saatleri var ve aksi takdirde şifrelenmiş dosyaları kalıcı olarak siliniyor.
CyberPunk 2077 henüz Aralık 10'da sunulmuş olmasına rağmen siber saldırganların bu oyunun popülerliğinden faydalanmak için hiç vakit kaybetmedikleri rahatlıkla söylenebilir
Windows fidye yazılımı da CoderWare adını taşıyor ancak aslında bu yılın daha erken dönemlerinde kurum VPN'lerini hedef alan BlackKingdom fidye yazılımının bir türevi. Windows CyberPunk 2077 fidye yazılımının da içerisine gömülü bir anahtar kullanıp kullanmadığı ise henüz net olarak belirlenmiş değil.
Her zaman olduğu gibi, kişilerin cihazlarında değişiklik yapmaya izin vermeden önce internet sitelerini ve uygulamaları kontrol etmelerinde fayda var. CyberPunk 2077 söz konusu olduğunda, şu anda oyunun bir mobil sürümü bulunmuyor ve bu yüzden de şüpheli indirmelerden kaçınmakta fayda var.
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