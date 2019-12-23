Dinozorlar, Asteroid Çarpmadan Önce Yok Olmuş Olabilir!

66 milyon yıl önce şehir boyutunda bir asteroidle yok olduğuna inandığımız dinozorlar, yeni bulgulara göre bundan önce zehirlenmiş de olabilir. Nature Communications'ta yayınlanan bir araştırmaya göre dinozorlar, cıva zehirlenmesine uğramış olabilir.
Atmosfere giren civanın en büyük doğal kaynaklarından bir tanesi, volkanlar. Bunun üzerinde duran Michigan Üniversitesi araştırmacıları, Hindistan'da oluşan ve milyonlarca yıl süren büyük patlamaların, okyanusların ısınmasına ve dünyadaki zehirli cıva seviyesini artırdığına inanıyor. Araştırmacılar, endüstriyel cıva kirliliğinin yaşandığı Shenandoah Vadisi ile fosillerdeki cıva seviyesini karşılaştırdıklarında, seviyelerin kabaca eşdeğer olduğunu gördüler.
Araştırmanın başındaki Kyle Meyer, ilk kez Deccan Trips volkanizmasının çevreye etkilerini tek bir maddeyi inceleyerek öğrenebildiklerini söylüyor. Araştırmacılar, anormal cıva seviyelerinin daha önce tortularda kayda geçtiğini, ancak ilk kez deniz kabuklarında gözlendiğini söylüyor. Dolayısıyla araştırmacıların kullandığı yeni teknik, geçmişteki toplu yok olmaları ve iklimsel değişiklikleri araştırmaya yönelik yeni bir yol sunabilir.
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