Donald Trump'ın Bu Paylaşımı, Facebook Tarafından da Silindi

Facebook, sonunda Donald Trump'ı da sildi. Sosyal ağ devi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Koronavirüs salgını hakkında yaptığı bu paylaşımı silmek zorunda kaldı.

  • Levent Öztürk
Trump'ın paylaşımını bu sefer Facebook da sildi

Görünene göre ABD Başkanı Donald Trump, en sonunda Facebook'un bile geçmesine izin vermeyeceği çizgiyi buldu. Trump'ın hesabında Fox News ile yapılan ve içerisinde çocukların COVID-19'a "neredeyse bağışık" olduğunu söylediği bir röportajın paylaşılması ardından Facebook, bu gönderiyi kaldırdığını duyurdu.

Bir Facebook sözcüsünün NBC News'e yaptığı açıklamada söylediği üzere "Bu video bir grup insanın COVID-19'a karşı bağışık olduğuna dair yanlış bir iddiada bulunuyor ve bu da yanlış ve yanıltıcı COVID-19 bilgileri hakkındaki kurallarımıza aykırı."

Bu olayla beraber Facebook, ilk defa Trump'ın Koronavirüs ile ilgili bir gönderisini kaldırmış oluyor. Firma daha önce de Trump'ın kampanya reklamlarının bir kısmını "organize nefret" ve ABD nüfus sayımı hakkında yanlış bilgiler vermek konularındaki kurallarını ihlal ettikleri sebebiyle kaldırmıştı.

Aynı video Twitter üzerinde de paylaşıldı. Bir sözcünün söylediğine göre Twitter, videoyu paylaşan @TeamTrump hesabından paylaşımın "kaldırılmasını istedi."

Video, Facebook üzerinde en az dört saat boyunca görülebilir olarak kaldı ve New York Times habercisi Davey Alba'nın söylediğine göre kaldırılmadan önce yüz binlerce kez izlenmişti.

Facebook daha önce kurallarını, başta Trump olmak üzere politikacılara uygulama konusunda çekingen bir tavır sergilemekteydi. COVID-19 hakkındaki yanlış bilgilerde ise firma çok daha sert bir tutum alıyor. Zuckerberg, daha önce ABD'nin salgına karşı tepkisini "düş kırıklığına uğratıcı" olarak tanımlamıştı.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Dayanıklılığın Yeni Tanımı: LG K61 İncelemesi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 6 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda akıllı drone, HI-LEVEL TV sürprizi
Happy Education Academy, dijital pazarlama eğitimleri verecek
Atiye 2. sezon ne zaman, hangi tarihte? Atiye 3. sezon çekimleri başladı
BİM 7 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı Dijitsu TV fırsatı
Günün En çok Okunanları
Çin'de bu kez de bunyavirüs alarmı verildi! Nedir bu bunyavirüs?
Instagram Reels Nedir? Instagram Reels Özelliği Nasıl Kullanılır?
ABD koronavirüsün ardından şimdi de zombi böcek tehlikesi ile karşı karşıya
Katlanabilir Telefon Motorola Razr 2020'nın Görüntüleri Sızdı
Samsung Galaxy Watch3 ve Galaxy Buds Live Satışa Çıktı

 

 