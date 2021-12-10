Dört Kulağı Olan Ankaralı Kedi Midas, Instagram'ı Ele Geçirdi!

Dört kulaklı kedi Midas, sürekli dışarıda olan dili ve karnındaki kalp şeklinde iz ile dünyaya geldiğinde, yakınlarındaki insanlar için büyük bir sürpriz oldu. Ankara'daki bir ailenin arka bahçesinde bir sokak kedisi olarak dünyaya gelen Midas, Instagram'da etkileyici bir şekilde 125.000 takipçi kazanarak tüm dünyada dikkatleri üzerine çekti.
Bu kedinin eşsiz görünümü, ona ikinci bir kulak seti ve asla tam olarak oturmayan bir çene kazandıran genetik bir mutasyonun sonucu olarak ortaya çıktı. Ancak Midas farklılıklarına rağmen gelişmesini sürdürüyor. Reuters'in bildirdiğine göre, Veteriner Hekim Reşat Nuri Aslan, kedinin durumunun sağlığı ve işitmesi üzerinde hiçbir olumsuz etkisi olmadığını ve küçük büyük tüm kulaklarının kulak kanalına bağlı olduğunu söyledi.
Beş kardeşle dünyaya gelen Midas, onu sahiplenen Canis Döşemeci'nin hemen dikkatini çekmiş. Döşemeci, "Biz hiç kedi almayı düşünmedik, sokaktan bir kediyi kurtarmak istedik ve onu sahiplenmek istedik" diyor.
Midas ismi, Yunan mitolojisinde altına dönüştüren dokunuşuyla hatırlanan Kral'dan geliyor. Kral Midas, dokunduğu her şeyi altına çevirebilmesinin yanı sıra, kedicik Midas arasındaki bağı sayılabilecek olan eşek kulaklarıyla ünlüydü.
Ve tüm bunlar sevginizi kazanmaya yetmiyorsa, Midas, siyah karnında tıpkı bir kalbe benzeyen beyaz bir lekeyi sergilemekten çekinmiyor.
Midas, genellikle olmadığı yerde ortaya çıkan vücut parçalarına sahip olan canlılar arasında tek değil. 2019'da yapılan bir kurtarma operasyonu, artık Narwhal olarak adlandırılan bir köpek yavrusunun kafasında bir kuyruğu vardı. Aynı yıl iki ağzı ve bir kulağı olan başka bir köpek bulundu. İkinci ağzında kırık dişleri vardı, bunlar çıkarıldı ve daha sonra Toad olarak adlandırılan yavru mutlu ve sağlıklı görünüyordu...
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