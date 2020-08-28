Dünya Üzerinde Patlatılan En Büyük Bombadan Yeni Görüntüler Geldi

İnsanlar tarafından yapılan en büyük patlamanın görüntüleri, 1961'de çekilen görüntülerin yeni paylaşılmasıyla bile ortaya çıktı.

Oynat Patlatılan En Büyük Bombadan Yeni Görüntüler İnsanlar tarafından yapılan en büyük patlamanın görüntüleri, 1961'de çekilen görüntülerin yeni paylaşılmasıyla ortaya çıktı!

Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom, şimdiye kadar yapılmış ve test edilmiş en güçlü nükleer silahtan görüntüler yayınladı.

Sovyetler Birliği'nin 1961 Tsar Bomba testinin daha önce hiç görülmemiş video görüntülerinde bombanın mühendislik ve tasarımı hakkında bazı bilgiler veriliyor. Videoda Tsar Bomba'nın 1961'de Rusya'nın kuzeyinde patlatılma görüntüleri de yer alıyor. Sovyet dönemi propagandası için hazırlanan videoda, askeri kıyafetli, öfkeli görünümlü adamlar yer alıyor. Yukarıda izleyebileceğiniz video, 60 yıl önce yapılan bir kayıt için oldukça iyi görünüyor.

Resmi adıyla Soviet RDS-220 olarak bilinen Tsar Bomba (Türkçesi Bombaların Kralı), 50 megatondan yüksek güce sahipti. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndaki tüm cephanelerden 10 kat daha yüksek, Hiroşima ve Nagasaki'ye bırakılan atom bombalarından 1.500 kat daha yüksek güç anlamına geliyor.

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