Dünya Üzerinde Patlatılan En Büyük Bombadan Yeni Görüntüler Geldi

İnsanlar tarafından yapılan en büyük patlamanın görüntüleri, 1961'de çekilen görüntülerin yeni paylaşılmasıyla bile ortaya çıktı.

28 Ağustos 2020 15:00